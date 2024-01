Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Νέο σποτ για ευαισθητοποίηση των πολιτών (βίντεο)

Το νέο σποτ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ανάρτησε ο Πρωθυπουργός.

-

Το νέο σποτ του υπουργείου Υγείας για την ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά του κορoνοϊού, ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σποτ εξηγούνται οι λόγοι που οι πολίτες άνω των 60 πρέπει να εμβολιαστούν όπως επίσης και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, καθώς μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος επιπλοκών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψψε στην ανάρτησή του: «Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης κατά 90%. Μην το αμελείτε, ειδικά αν είστε άνω των 60 ετών ή ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο https://emvolio.gov.gr για τον νέο, ετήσιο εμβολιασμό!»

