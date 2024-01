Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν αυτοκίνητο, το τράκαραν και έφυγαν πεζοί

Πώς εξελίχθηκε η διάρρηξη ενός αυτοκινήτου το οποίο οι διαρρήκτες τράκαραν. Πώς κατάφεραν να διαφύγουν.

Απρόβλεπτη ήταν μία διάρρηξη αυτοκίνητου στην ανατολική Θεσσαλονίκη για δύο δράστες, οι οποίοι αρχικά τράκαραν το αυτοκίνητο κι έπειτα διέφυγαν πεζοί.

Συγκεκριμένα, οι δράστες τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής, γύρω στις 15:30 μ.μ., διέρρηξαν ΙΧ που βρισκόταν σταθμευμένο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όπου μπήκαν σε όχημα και διέφυγαν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους, συγκρούστηκαν με έτερο ΙΧ, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή με την οδό Βούλγαρη. Αυτό είχες ως αποτέλεσμα, οι δράστες να αφήσουν το όχημα που οδηγούσαν και να τραπούν σε φυγή πεζοί.

Να σημειωθεί, πως το αυτοκίνητο που συγκρούστηκαν, υπέστη μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η ΕΛ.ΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

