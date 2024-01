Αθλητικά

Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8,32μ ο Ολυμπιονίκης

Εντυπωσιακός για άλλη μια φορά ο Έλληνας ολυμπιονίκης. Έκανε τέσσερα άλματα πάνω από τα 8 μέτρα.

Πρώτο δείγμα όχι απλά θετικό, αλλά θετικότατο για τον Μίλτο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του στον κλειστό στίβο.

Αν και επίσημη, η ημερίδα, που έγινε στο ανακαινισμένο και κυριολεκτικά και μεταφορικά ζεστό κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ, δεν είναι ενταγμένη στο καλεντάρι της World Athletics, ο Ολυμπιονίκης του μήκος έδειξε κεφάτος και σε πολύ καλή κατάσταση και πέταξε στα 8,32μ.

Ο Μίλτος ξεκίνησε πολύ δυναμικά με άλμα στα 8,20μ., ανέβηκε στα 8,21μ. στη δεύτερη προσπάθεια του και πήδηξε 8,03μ. στην τρίτη για να φτάσει στο 8,32μ. στο τέταρτο άλμα του. Αμέσως μετά, σαφώς ικανοποιημένος, έβγαλε τα παπούτσια του και παρακολούθησε τις προσπάθειες των υπόλοιπων αθλητών, από τους οποίους ξεχώρισε ο 21χρονος Νίκος Σταματονικολός με το εξαιρετικό 7,71μ., επίδοση πολύ κοντά στο απόλυτο ρεκόρ του, που είναι 7,86μ., από το περσινό πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο.

Ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημερίδας, δήλωσε: «Είναι από τα καλύτερά μου άλματα αυτό. Κάθε φορά που κάνω 8,30 στην προπόνηση ξέρω ότι είμαι πολύ καλά. Είμαι έτοιμος για τους επίσημους αγώνες. Τα άλματά μου έγιναν με 14 διασκελισμούς. Η μεγάλη μου φόρα είναι με 16, οπότε έχω περιθώριο άλλα δύο βήματα για να την τρέξω καλύτερα. Δεν έτρεξα πολύ καλά σήμερα. Από εκεί κρίνονται τα μεγάλα άλματα, από την καλή φόρα. Γιατί τα άλματά μου είναι πολύ καλά τεχνικά».

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μίλησε και για το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ: «Περισσότερο από όλα με βοήθησε ότι μπήκε θέρμανση, ήταν το πιο σημαντικό. Είμαστε, βέβαια, ευγνώμονες και για όλα τα υπόλοιπα που έχουν φτιάξει».

Όσο για τον επόμενο αγώνα του... «Θα είναι στην Οστράβα, που είναι ένας πολύ καλός αγώνας. Έχω πάει πολλές φορές, και φέτος θα είναι εκεί πολλοί καλοί αθλητές, οπότε θα είναι ένα καλό τεστ».

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Λούκα Μπόσκοβιτς που γυμνάζεται με τον Ντράγκουτιν Τόπιτς. O Σέρβος πήδηξε 7,76μ. και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Το γκρουπ του Τόπιτς βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα για προετοιμασία.

