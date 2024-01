Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ - Τούλης: Υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς παθολόγο (βίντεο)

Είδος... προς εξαφάνιση οι παθολόγοι από τις κλινικές του ΕΣΥ. Τι αναφέρει στο "Στούντιο με Θέα" ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, Ευάγγελος Τούλης

Οι παθολόγοι, όπως όλα δείχνουν, τείνουν προς…εξαφάνιση από τα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρώπη.

Οι παραιτήσεις ιατρικού προσωπικού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκτούν μορφή…χιονοστοιβάδας το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της κόπωσης που φέρνει ο φόρτος εργασίας και της δυσαρέσκειας λόγω των συνθηκών. Εκείνοι που επιβαρύνονται με τις περισσότερες εφημερίες και έχουν να διαχειριστούν το μεγαλύτερο όγκο περιστατικών που φτάνουν στα επείγοντα των νοσοκομείων συγκεντρώνουν, όπως φαίνεται, τους περισσότερους λόγους για να αναζητήσουν εργασία εκτός του ΕΣΥ.

Ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, Ευάγγελος Τούλης, μίλησε στο "Στούντιο με Θέα" και ανέφερε πως "Τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Ο κορμός των εφημεριών είναι παθολόγοι, χειρουργοί και φυσικά αναισθησιολόγοι. Αυτοί βγάζουν κατά βάση τις εφημερίες. Οι συνθήκες αυτές δεν προσελκύουν τους νέους γιατρούς", σημειώνει ο κ. Τούλης.

Ακόμη, τόνισε πως "σε αρκετά νοσοκομεία της χώρας δεν υπάρχει ούτε ένας παθολόγος, όπως στο νοσοκομείο της Δράμας και της Ξάνθης και τα οποία εξυπηρετούνται από γιατρούς μεγαλύτερων νοσοκομείων κοντινών πόλεων, γιατροί που όμως μετά τις ιατρικές τους επισκέψεις επιστρέφουν στην πόλη τους".

