“Dragons’ Den Greece II”: Πρεμιέρα με πρωτιά, 1765577 τηλεθεατές και €104000 επενδύσεις (βίντεο)

Η απόλυτη επιτυχία "με το καλημέρα" στο φαντασμαγορικό show του ΑΝΤ1 για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία.

Πρεμιέρα έκανε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, το DRAGONS’ DEN GREECE II, καταγράφοντας πρωτιά στη ζώνη προβολής του με μέσο όρο 15,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το επιχειρηματικό show του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.765.577 τηλεθεατές έστω και για 1΄στο σύνολο του κοινού, με τους Έλληνες DRAGONS να επενδύουν προσωπικά κεφάλαια ύψους 104.000€ σε ιδέες και επιχειρήσεις που τους εντυπωσίασαν.

Δύο ζευγάρια στη ζωή και τις επιχειρήσεις και μια νεαρή επιχειρηματίας κατάφεραν να κερδίσουν έναν πολύτιμο συνεργάτη και να φύγουν από το «DRAGONS’ DEN GREECE» με πολλά υποσχόμενα deal για τις επιχειρήσεις τους.

Ο Χάρης Βαφειάς έκλεισε συμφωνία με τη Ροδούλα Ιατρούδη και τον Μάριο Χατζηαγγελάκη, από την εταιρεία Couple Game με πρωτότυπα επιτραπέζια παιχνίδια, για 40.000€ έναντι του 40% της επιχείρησής τους με 2 όρους: να μεταφραστούν τα παιχνίδια στα αγγλικά και να δημιουργηθεί και το αντίστοιχο app.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

O Τάσος Οικονόμου επικράτησε απέναντι στις προσφορές των άλλων DRAGONS και έκανε το επενδυτικό του ντεμπούτο στο «DRAGONS’ DEN GREECE» με την οικογένεια Δασκαλάκη, δίνοντας 40.000€, με μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, για το 25% της επιχείρησής τους με υγιεινές μπάρες δημητριακών και βούτυρα ξηρών καρπών.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Για την influencer και ιδρύτρια της εταιρείας ALEXIASKIN, Αλεξία Ζαραδούκα, που δεν δίστασε να δουλέψει σε λαϊκή αγορά όταν χρειάστηκε, η βραδιά εξελίχθηκε επίσης θετικά, καθώς το αρχικό «όχι» του Λέοντα Γιοχάη μετατράπηκε σε «ναι» και έφυγε με deal 24.000€ έναντι του 15% της επιχείρησής της με επαναχρησιμοποιούμενους δίσκους ντεμακιγιάζ.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Oι υπόλοιποι επιχειρηματίες, που παρουσίασαν τις ιδέες τους στο πρώτο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» αναζητώντας έναν δυνατό στρατηγικό συνεργάτη, σίγουρα θα προβληματιστούν για το τι δεν λειτούργησε στην παρουσίασή τους μπροστά στους DRAGONS καθώς, παρότι κάποιοι κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και δέχτηκαν προσφορές, δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία με τους επενδυτές.

Ο 2ος κύκλος του «DRAGONS’ DEN GREECE» ξεκίνησε δυναμικά με επενδύσεις 104.000€ και αυτή είναι μόνο η αρχή! Η έκβαση του 1ου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN GREECE», αποδεικνύει ότι ακόμα και εκεί που νομίζεις ότι όλα έχουν τελειώσει μπορεί να γίνει η ανατροπή και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα.

Οι 6 DRAGONS θα γνωρίσουν νέους επιχειρηματίες την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 22:00, στο μεγαλύτερο reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή!

«DRAGONS’ DEN GREECE»_ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

