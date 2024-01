Κοινωνία

Κακοκαιρία - Θεσσαλία : Σε ποια οχήματα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων και των Λεωφορείων.

Λόγω της κακοκαιρίας και των χιονοπτώσεων η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων απαγορεύει την κυκλοφορία οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων και των Λεωφορείων. Στην ανακοίνωση της αναφέρονται τα σημεία όπου υπάρχει απαγόρευση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χιονοπτώσεων - παγετού σε σημεία του οδικού δικτύου εδαφικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων & των Λεωφορείων, στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου:

Α) Εθνική Οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων: από τη χ/θ 28ο χλμ. της Ε.Ο (κόμβος Μουργκανίου) έως τη χ/θ 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου).

Β) Εθνική Οδό Μουργκανίου - Γρεβενών: από τη χ/θ 1ο χλμ. της Ε.Ο (κόμβος Μουργκανίου) έως τη χ/θ 24ο χλμ.

Γ) Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτης: από τη χ/θ 22ο χλμ. της Ε.Ο έως τη χ/θ 75ο χλμ. Ε.Ο (Γέφυρα Αλεξίου).

Δ) Επ. Οδό Πύλης - Μεσοχώρας: από τη χ/θ 16ο χλμ. της Επ.Ο. (θέση «Πηγή των Θεών») έως τη χ/θ 55ο χλμ. (Τ.Κ. Μεσοχώρας).

Ε) Στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης.

ΣΤ) Σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των πρώην δήμων Μαλακασίου, Καστανιάς, Χασίων, Κλεινοβού, Τυμφαίων, πρώην τοπικής κοινότητας Ασπροποτάμου και Επαρχιακής οδού Καλαμπάκας - Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

Πέραν των προρρηθέντων απαγορεύσεων, η κίνηση όλων των οχημάτων στα ως άνω σημεία θα πραγματοποιείται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων αντιολισθητικών μέσων ή ειδικών ελαστικών (χιονολάστιχα).

Της παρούσης απόφασης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «hellenicpolice.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με αναλυτική ενημέρωση σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, καθώς και με συμβουλές οδικής ασφάλειας.

