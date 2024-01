Κόσμος

ΗΠΑ - Κακοκαιρία: Δεκάδες νεκροί, ακυρωμένες πτήσεις και διακοπές ρεύματος

Ποιος είναι ο απολογισμός της κακοκαιρίας και για ποιο λόγο προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Χιλιάδες πολίτες στις ΗΠΑ έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει νέο χιονιά

Δεκάδες νεκροί, ακυρωμένες πτήσεις και πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι o απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει τις ΗΠΑ εδώ και μία εβδομάδα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα χιονιά.

Στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ το κλίμα θυμίζει περισσότερο Καναδά με το ψύχος που επικρατεί από τις 12 Ιανουαρίου, ενώ στους 59 ανέρχονται οι νεκροί από τροχαία λόγω παγετού ή υποθερμίας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να συνεχιστεί, τη στιγμή που ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά ακόμα και στους -34 βαθμούς Κελσίου ακόμα και σε περιοχές όπως η Αλαμπάμα και το Τενεσί, δημιουργώντας πρωτόγνωρες συνθήκες.

Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Όρεγκον, 75.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us και ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightaware.com, 1.100 αμερικανικές πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 8.000 είχαν καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ το κύμα ψύχους αναμένεται να διατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές όπως στο κέντρο της χώρας στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

