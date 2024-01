Κοινωνία

Κακοκαιρία - Χιονόπτωση: Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Ελλάδα

Πού ισχύει και πού όχι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Τι προβλέπεται για τις αντιολισθητικές αλυσίδες.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών, έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί στην κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, λόγω εξομάλυνσης των καιρικών συνθηκών.

Χαλκιδική:

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους φορτηγού οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, στα εξής οδικά σημεία:

Απο το 48 εως το 90 χιλιόμετρο της εθνικης οδου Θεσσαλονι?κης - Ιερισσου?.

Απο το 70 εως το 85 χιλιόμετρο της παλαιας εθνικης οδου Θεσσαλονικης - Ιερισσου (μεσω Ταξιαρχη).

Απο το 56 εως το 75 χιλιόμετρο της παλαιας εθνικης οδου Θεσσαλονικης - Ιερισσου (μεσω Χολομωντα).

Απο το 48 εως το 62 χιλιόμετρο της εθνικης οδoυ Θεσσαλονικης - Πολυγυρου.

Απο το 2 εως το 12 χιλιόμετρο της επαρχιακη?ς οδου? Νεοχωριου - Βαρβαρας.

Απο το 5 εως το 10 χιλιόμετρο της επαρχιακη?ς οδου? Νεοχωριου - Ολυμπιαδας.

Στην επαρχιακη οδο Αρναιας - Στανου.

Στις δασικές οδούς Παλαιοχωρας - Ταξιαρχη και Πολυγυρου - Ταξιαρχη (μεσω Τσουκαλα).

Στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ταξιαρχη, Παλαιοκάστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Γεροπλατάνου, Σανών, Δουμπιών, Αγίου Προδρόμου και Βάβδου.

Από την παραπάνω απαγορευση εξαιρουνται:

Τα οχηματα Οδικης Βοηθειας .

. Τα εκχιονιστικά και τα φορτηγα που μεταφερουν αλατι.

Τα οχηματα εκτακτου αναγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. κ.α.).

Μόνο με αλυσίδες η κυκλοφορία

Επίσης ανακοινώθηκε ότι, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, άλλων αντιολισθητικών μέσων ή με ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S, στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία:

Στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σελίου από από το 4 χιλιόμετρο έως και το Χιονοδρομικό κέντρο.

Στις δημοτικές οδούς Νάουσας – Σελίου και Νάουσας – Τριών Πέντε Πηγαδίων από τη Νάουσα έως τα χιονοδρομικά κέντρα.

Στη δημοτική οδό Νάουσας – Ροδοχωρίου.

Στην επαρχιακή οδό Βέροιας Δασκίου από το 21 χιλιόμετρο έως το Δάσκιο.

Στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Σφηκιάς – Ριζωμάτων από το 25 έως το 32,5 χιλιόμετρο.

Στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κοζάνης από το 76,5 έως το 91,4 χιλιόμετρο (Καστανιά).

Στο Κιλκίς:

Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καστανερής – Λιβαδίων.

Στην Πέλλα:

Στο οδικό δίκτυο Άρνισσας – Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρα» από το 10 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο.

Στην Πιερία:

Στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου από το 24 (Ρητίνη) έως το 36 χιλιόμετρο.

Στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας από το 23 (Φωτεινά) έως το 42 χιλιόμετρο (όρια με νομό Λάρισας).

Στη Χαλκιδική:

Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης –Ιερισσού από το 65 έως το 90 χιλιόμετρο.

Στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ιερισσού (μέσω Χολομώντα) από το 65 έως το 75 χιλιόμετρο.

Στις δασικές οδούς Πολυγύρου – Ταξιάρχη (Μέσω Τσουκαλά) και Παλαιόχωρας –Ταξιάρχη.

Στην επαρχιακή οδό Αρναίας – Στανού.

Στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Βαρβάρας από το 2 έως το 12 χιλιόμετρο.

Στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου Ολυμπιάδας από το 5 έως το 10 χιλιόμετρο.

Ρυθμίσεις και στη Δυτική Μακεδονία

Αντίστοιχα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας:

Γρεβενά

Για τα Γρεβενά αποφασίστηκαν:

Α Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων σε όλο το Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών.

Β Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στην Εγνατία οδό, από το 120,8ο χλμ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χλμ. (Α/Κ Ανατολικός Σιάτιστας) και

στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων, από το 5ο χλμ έως το 40ο χλμ.

Καστοριά

Για την Καστοριά οι αρχές αποφάσισαν:

Α Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.,

στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 32ο χλμ. έως το 48ο χλμ,

στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Ιωαννίνων, από το 97ο χλμ. έως το 113,5ο χλμ,

σε όλο το ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Καστοριάς,

σε όλο το ορεινό επαρχιακό και ορεινό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Άργους Ορεστικού και

σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Νεστορίου.

Β Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και στο λοιπό Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, να διεξάγεται κανονικά.

Γ Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στον κάθετο άξονα της Εγνατία Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από το 17,5ο χλμ. (Α/Κ Αλιάκμονα) έως το 69,3ο χλμ (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής).

Κοζάνη

Για την Κοζάνη οι αποφάσεις προβλέπουν:

Α Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

στην εθνική οδό Κοζάνης- Βέροιας, από το 30ο χλμ. έως το 38ο χλμ.,

στην εθνική οδό Κοζάνης- Ιωαννίνων, από το 47ο χλμ έως το 97ο χλμ.,

στο επαρχιακό και λοιπό δημοτικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης.

Β Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Α-27) να διεξάγεται κανονικά.

Γ Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στο Τμήμα της Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, από το 25ο χλμ έως το 51ο χλμ (όρια με Δ.Α. Λάρισας),

στην Νέα Εθνική οδό Κοζάνης – Φλώρινας (από Α/Κ Κοίλων έως Α/Κ Φιλώτα,

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού (Α-2) από Α/Κ 9Β Ανατολικό Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ 13 Πολυμύλου και

στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού (Α-29) από Α/Κ 9Α Δυτικά Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ 2 Αλιάκμονα.

Φλώρινα

Για τη Φλώρινα αποφασίστηκαν:

Α Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων στο Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό οδικό δίκτυο και στον Αυτοκινητόδρομο (Α-27) της Π.Ε. Φλώρινας.

Β Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στην Νέα Εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 1ο χλμ έως το 38ο χλμ,

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 1ο χλμ έως το 34ο χλμ και

στον αυτοκινητόδρομο Α-27 Φλώρινας – Νίκης.

Γ Από την 20.15΄ ώρα του Σαββάτου (20-01-2024) να ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, από το 15ο χλμ έως το 31ο χλμ. και

στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Άνω Κλεινών – Ακρίτα (διασταύρωση με Εθνική Οδού 2 Φλώρινας - Κρυσταλλοπηγής), από το 16ο χλμ έως το 22ο χλμ.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Τι ισχύει στη Θεσσαλία

Εξάλλου από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των χιονοπτώσεων - παγετού σε σημεία του οδικού δικτύου εδαφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αίρεται μερικώς η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων και των Λεωφορείων, διατηρούμενη μόνο στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου όπου η κίνηση όλων των οχημάτων πραγματοποιείται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων αντιολισθητικών μέσων ή ειδικών ελαστικών (χιονολάστιχα):

Επ. Οδό Πύλης - Μεσοχώρας: από τη χ/θ 16ο χλμ. της Επ.Ο. (θέση «Πηγή των Θεών») έως τη χ/θ 55ο χλμ. (Τ.Κ. Μεσοχώρας) &

Στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης.

Της παρούσης απόφασης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Στη Στερεά Ελλάδα

Τέλος, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι, λόγω καιρικών φαινομένων, η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, θα διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην Επαρχ. Οδό Αράχοβας – Επταλόφου, από τη 12η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Επισημαίνεται επίσης ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, από 20-01-2024 και μέχρι νεωτέρας, για το σύνολο του οδικού δικτύου:

Στη Δυτική Μακεδονία: των Νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και

και Στη Στερεά Ελλάδα: των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και του Δήμου Λαμίεων, Δομοκού, Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας.

Για συνεχή πληροφόρηση

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. https://www.astynomia.gr , υπάρχει ειδικό τμήμα με οδηγίες στη διεύθυνση https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/trochaia-odiki-asfaleia/ καθώς και ειδικό «μπάνερ» με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και meσυμβουλές οδικής ασφάλειας.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις της Αστυνομίας.

