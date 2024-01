Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πάρνηθα: Κλειστή η Λεωφόρος Πάρνηθος και το Τελεφερίκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι επιπτώσεις της επιδείνωσης του καιρού στην περιοχή. Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας.

-

Κλειστή από την Κυριακή το απόγευμα είναι η πρόσβαση της Αθήνας από και προς το βουνό της Πάρνηθας, λόγω ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού και χιονόπτωσης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας, η Λεωφόρος Πάρνηθος στο Μενίδι από το ύψος του Σταθμού Τελεφερίκ και μετά, παραμένει κλειστή και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εξυπακούεται ότι εκτός λειτουργίας παραμένει και το ίδιο το Τελεφερίκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραυνός χτύπησε οικογένεια σε παραλία - Mια νεκρή και τρεις σοβαρά τραυματίες

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

Νοσοκομείο Ρίου: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική