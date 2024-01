Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Απόλλωνας Πάτρας: Περίπατος… για τους γηπεδούχους

Οι Αχαιοί που παραμένουν στην ουρά της βαθμολογίας, δεν κατάφεραν να απειλήσουν τους Ροδίτες.

-

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ο Κολοσσός που επικράτησε 88-60 του Απόλλωνα σε αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Με αυτή τη νίκη οι Ροδίτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-9 και μπήκαν στην οκτάδα, ενώ αντίθετα η ομάδα της Πάτρας παραμένει ουραγός με ρεκόρ 3-12.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 44-28, 68-53, 88-60

Ο Απόλλωνας ήταν ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο όταν και προηγήθηκε με 16-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι όμως ανέβασαν ρυθμούς και έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 22-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Κολοσσός βελτίωσε σημαντικά την άμυνά του, κράτησε τους Πατρινούς στους 10 πόντους και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με διαφορά 16 πόντων (44-28).

Από εκεί και πέρα η ομάδα της Ρόδου διατήρησε εύκολα την διαφορά και έφτασε στη νίκη με το τελικό 88-60.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Άντριου Γκάουντλοκ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ ενώ 14 πόντους (4/7 τρίποντα) πρόσθεσε ο Ντάνιελ Ουτόμι. Από εκεί και πέρα 8 πόντους και 8 ασίστ είχε ο Λοντον Περάντες και 13 πόντους με 5 ριμπάουντ ο Σίμι Σίτου.

Για τον Απόλλωνα ο Τζάστιν Μπιμπς είχε 23 πόντους (4/6 τρίποντα) ενώ 13 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Τσαντ Μπράουν.

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Χριστινάκης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 20 (3), Μπράικοβιτς 6, Πετρόπουλος 6, Πόλι 10 (1), Περάντες 8 (1), Ουτόμι 14 (4), Κολοβέρος 5, Παπαγιάννης, Μπιλλής, Καμαριανός 6, Σίτου 13, Παπαδάκης

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Χριστόπουλος): Μπιμπς 23 (4), Γκιουζέλης 2, Βον 8, Σαλούστρος 6 (2), Μπράουν 13, Κόουλμαν 2, Βησσαρίου 1, Όσμπορν 3 (1), Πέρκινς 2

