easy 97.2: το “easy breakfast” εκπέμπει live από τις Σταθερές Συγκοινωνίες!

Από σήμερα και όλη την εβδομάδα, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, βρίσκονται κοντά στο κοινό και στους ακροατές, εκπέμποντας από διαφορετικά σημεία της Αθήνας, παρέα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες.

Ο easy 97.2 και η πρωινή εκπομπή “easy breakfast” εκπέμπουν live από την Αθήνα παρέα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες!



Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και για 1 ολόκληρη εβδομάδα, η πρωινή εκπομπή του easy 97.2, “easy breakfast” με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, θα βρίσκεται κοντά στο κοινό και στους ακροατές εκπέμποντας από διαφορετικά σημεία της Αθήνας παρέα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες.



«Η καλή εβδομάδα» λένε «από τη Δευτέρα φαίνεται»!

Από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, ο easy 97.2, η πρωινή εκπομπή “easy breakfast” και το αχτύπητο ραδιοφωνικό δίδυμο Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης, θα ξεκινήσουν να εκπέμπουν ζωντανά από κεντρικούς σταθμούς των γραμμών 1, 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Σκοπός μας; Να γνωριστούμε από κοντά, να ακούσουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες από τις πιο αξέχαστες δεκαετίες και να γιορτάσουμε παρέα την μεγάλη επιτυχία του easy 97.2 που βρέθηκε στη #1 θέση ανάμεσα σε όλους τους μουσικούς σταθμούς της Αθήνας στο συνολικό κοινό κατά την περίοδο 30/10/23 έως 07/01/24.





5 ημέρες – 5 διαφορετικά σημεία!

Ο σταθμός που σε χαλαρώνει θα «σαρώσει» την Αθήνα, αφού μέσα σε 5 μόνο ημέρες θα «απλωθεί» σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη παρέα με τις Σταθερές Συγκοινωνίες! Τη Δευτέρα θα βρείτε το “easy breakfast” να εκπέμπει ζωντανά από τον σταθμό του Συντάγματος, την Τρίτη 23/1 από τον σταθμό «Ελληνικό», την Τετάρτη 24/1 από τον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας», την Πέμπτη 25/1 από τον «Πειραιά» της γραμμής 1 και την Παρασκευή 26/1 από τον σταθμό «Μοναστηράκι»! Έτσι λοιπόν, για μια ολόκληρη εβδομάδα, οι ημέρες μας θα ξεκινάνε με τις μεγαλύτερες, διαχρονικές, ξένες επιτυχίες και τον καλύτερο τρόπο να «χαλαρώσεις»!



Σας περιμένουμε να βρεθούμε από κοντά για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με χαλάρωση και…“easy breakfast”!



Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!



