ΝΑΤΟ - Σουηδία: Τουρκικό “ναι” για συμμετοχή σε άσκηση

Ραγδαίες εξελίξεις για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μετά από την διαφαινόμενη αλλαγή στάσης της Άγκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Άγκυρα που κυκλοφόρησαν το απόγευμα της Δευτέρας, αυτήν την εβδομάδα, πιθανώς ακόμη και σήμερα Τρίτη, θα κατατεθεί στην ολομέλεια της τουρκικής εθνοσυνέλευσης προς έγκριση, το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Την Δευτέρα το πρωί πάντως, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία ενέκρινε τη συμμετοχή της Σουηδίας, παρόλο που δεν είναι ακόμη μέλος του ΝΑΤΟ στην στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ Steadfast Defender 2024, που αναμένεται να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Η άσκηση Steadfast Defender 2024, η οποία θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα και θα διαρκέσει τρεις μήνες, θα είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Το πλαίσιο της άσκησης, που θα διεξαχθεί λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή της Βαλτικής μετά τον πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία, οριστικοποιήθηκε στις συνεδριάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 17-18 Ιανουαρίου, όπου ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Metin Gurak, εκπροσώπησε την Τουρκία. Ως εκ τούτου και η Τουρκία έδωσε επίσης την συγκατάθεσή της για να συμμετάσχει η Σουηδία σε αυτή τη σημαντική άσκηση του ΝΑΤΟ σαν χώρα μέλος. Στο ΝΑΤΟ, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία.

Ντε φάκτο μέλος του ΝΑΤΟ η Σουηδία

Ο Fatih Ceylan, συνταξιούχος Πρέσβης και πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, σχολίασε λέγοντας ότι «Αυτό είναι άσκηση». «Πρόκειται για μια δοκιμασία του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση όπου ένας από τους συμμάχους δεχθεί επίθεση, τότε όλοι οι υπόλοιποι θα τον υποστηρίξουν. Επομένως, η έγκριση για τη συμμετοχή της Σουηδίας σε αυτή την άσκηση, παρόλο που δεν είναι de jure μέλος, σημαίνει ότι η Σουηδία υπολογίζεται πλέον ως de facto μέλος του ΝΑΤΟ". Η ένταξη της Σουηδίας: είναι στη σειρά για το Κοινοβουλίου. Είναι αδύνατον να ειπωθεί πως αυτή η ψήφος δόθηκε χωρίς την έγκριση του Υπουργού Άμυνας Yasar Guler και του Προέδρου Erdogan. Για του λόγου το αληθές, μια ημέρα πριν από τη συμμετοχή του στρατηγού Gurak στη συνάντηση των Βρυξελλών, ο Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan, αναφέρθηκε στη «θετική στάση της Σουηδίας» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης σχετικά με την επίθεση του PKK στο Ιράκ στις 12 Ιανουαρίου, όπου δολοφονήθηκαν εννέα στρατιώτες.

Σύντομα το πρωτόκολλο Σουηδίας στο Κοινοβούλιο;

Αυτές οι εξελίξεις υποδεικνύουν ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα υποβληθεί σύντομα, ενδεχομένως και αυτή την εβδομάδα, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του τουρκικού κοινοβουλίου, ταυτόχρονα ή παράλληλα με τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Erdogan ανακοίνωσε ότι κατά το τηλεφώνημα που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden στις 14 Δεκεμβρίου συσχέτισε την πώληση των F-16 στην Τουρκία με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και πως στις 26 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου ενέκρινε το έγγραφο επικύρωσης που υπέγραψε τον Οκτώβριο. Θα κρατήσει ο Biden την υπόσχεσή του; […] Η έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση δεν είναι ένα βήμα που μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τηρήσει ή δεν μπορέσει να τηρήσει την υπόσχεσή του προς τον Erdogan, εάν δηλαδή δεν επιτευχθεί η πώληση των F-16. Η Σουηδία θα γίνει το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ.

Ρέισι και Πούτιν στην Τουρκία

Ωστόσο, οι εξελίξεις υποδεικνύουν ότι ο Erdogan αναγκάστηκε να αναλάβει αυτό το πολιτικό ρίσκο. Αν δεν συμβεί κάποια αντίθετη εξέλιξη, ο Erdogan θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin ακριβώς πριν από την έναρξη των ασκήσεων του ΝΑΤΟ στις 24-25 Ιανουαρίου στο Καζακστάν, στο πλαίσιο των συναντήσεων της Ομάδας της Αστάνα για τη Συρία, με τη συμμετοχή του Ιρανού Προέδρου Ibrahim Reisi. Ενάντια στη ‘ρωσική απειλή’ 3 Η Ρωσία αναφορικά με την στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ, που θα συμμετάσχει η Σουηδία, δήλωσε ότι πρόκειται για μια "πρόκληση" εναντίον της. Η μεγαλύτερη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου Από την άλλη πλευρά, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός αυτής της άσκησης κράτησε για περισσότερο από ένα χρόνο και πως η τελική απόφαση ελήφθη μετά από τουλάχιστον τρεις συναντήσεις υψηλού επιπέδου σχεδιασμού στις οποίες συμμετείχε η Τουρκία. Επίσης, διπλωματικές πηγές επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι η συμμετοχή της Τουρκίας και της Σουηδίας είχε αρχίσει να συζητείται πριν από ένα χρόνο και ότι η όλη διαδικασία διεξήχθη εν γνώσει και με την έγκριση της Άγκυρας. Το Τ/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει προβεί ακόμα σε δηλώσεις σχετικά με τον ρόλο, τον αριθμό των οχημάτων και των στρατιωτών που θα συμμετάσχουν στην άσκηση από την Τουρκία.





