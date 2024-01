Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 2024

Ποιες επιλογές έχουν οι συμπολίτες μας που ασφαλίζουν τους εαυτούς τους και μέχρι ποια προθεσμία.

Σε λειτουργία τέθηκε το Σάββατο η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τις 20/12/2023 στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr ) , ακολουθώντας τη διαδρομή συνδέσμων:

Ελ. Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενοι/Αγρότες

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών .

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/1/2024.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής, θα παραμείνουν, για το έτος 2024, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά ως εργάτες γης, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2024 από την ηλεκτρονική υπηρεσία, στη διαδρομή συνδέσμων:

Αγρότες

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Εργατών γης.

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020, για το έτος 2024 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και εργατών γης, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023, δηλαδή 3,46%.

Η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

