ΠΑΟΚ: Μόνο μια ομάδα σε όλη την Ευρώπη σκοράρει συχνότερα από τον “Δικέφαλο”

Ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος σκοράρει ανά 32,2 λεπτά. Τον ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με γκολ ανά 32,58 λεπτά. Ποια ομάδα είναι το «πολυβόλο» της Ευρώπης.

Μόνο μία ομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη σκοράρει συχνότερα από τον ΠΑΟΚ. Η πρωτοπόρος του ολλανδικού πρωταθλήματος PSV Αϊντχόφεν, που χθες (2/1) απέναντι στην Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα, είδε να διακόπτεται το εκπληκτικό σερί 17 νικών, έχοντας ήδη πάντως ισοφαρίσει εκείνο του συλλόγου, που κατείχε η ομάδα του Γκουους Χίντινκ τη σεζόν 1987-88, αλλά μένοντας πίσω από του Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ -19 αγώνες, από την 8η έως την 26η ημέρα της σεζόν 1971-1972-,σημειώνει 3,33 γκολ ανά αγώνα ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 27 λεπτά. Συνολικά η ομάδα του Πέτερ Μποζ έχει πανηγυρίσει 60 γκολ σε 18 αγώνες πρωταθλήματος.

Πίσω της τον καλύτερο μέσο όρο ανάμεσα σε όλα τα πρωταθλήματα-που βρίσκονται σε εξέλιξη- των 55 ομοσπονδιών της UEFA, έχει ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, με 53 γκολ σε 19 αγώνες και μέσο όρο2,789 γκολ ανά ματς! Ο πρωτοπόρος της ελληνικής Super League σημειώνει ένα γκολ κάθε 32,2 λεπτά!

Το σχετικό βάθρο ολοκληρώνει η Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), η οποία έχει πετύχει 58 γκολ, αλλά σε 21 παιχνίδια, κάτι που της δίνει μέσο όσο 2,76 γκολ ανά αγώνα η ένα γκολ ανά 32,58 λεπτά.

Η Σέλτικ (Σκωτία) έχει -επίσης όπως ο ΠΑΟΚ-, 53 γκολ αλλά σε 22 αγώνες και μέσο όρο 2,40 γκολ ανά ματς (ένα κάθε 37,35 λεπτά), ενώ η Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία ) έχει σημειώσει λιγότερα γκολ μόνο από την PSV, 59 αλλά σε 26 αναμετρήσεις, παρουσιάζοντας μέσο όρο 2,26 γκολ ανά συνάντηση (ένα γκολ κάθε 39,6 λεπτά).

