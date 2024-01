Κοινωνία

Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Πυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο

Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία έβγαλε ο αρμόδιος Ιατροδικαστής Πατρών, μετά από την αρχική εξέταση της σορού.

Πυροβολισμοί με κυνηγετικό όπλο ήταν η αιτία θανάτωσης του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου από το Μεσολόγγι, του οποίου η σορός βρέθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στον Κάμπο Ευνηοχωρίου μετά από 19 ολόκληρες ημέρες εξαφάνισης.

Όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, το κληθέν στέλεχος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό μετά από εξέταση της σορού η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Ο άτυχος Μπάμπης Κούτσικος πυροβολήθηκε και έτσι οδηγήθηκε στο θάνατο, ωστόσο ο ιατροδικαστής δε μπορεί ακόμα να προσδιορίσει πόσοι ήταν οι πυροβολισμοί.

