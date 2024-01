Τεχνολογία - Επιστήμη

Κίνα: Ισχυρός σεισμός στα σύνορα με το Κιργιστάν

Οι εκτιμήσεις από το EMSC, το USGS και το CENC για την ένταση της σεισμικής δόνησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Αϊκόλ, μεταδίδει το USGS, που υπολόγισε το εστιακό βάθος σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

