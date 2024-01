Κοινωνία

Κηφισιά: Κουκολοφόροι βγήκαν από αμάξι και λήστεψαν ανήλικους

Πώς συνέβη το περιστατικό. Ανάστατοι οι κάτοικοι και θαμώνες της περιοχής με την συνεχή αύξηση της εγκληματικότητας.

Μια παρέα ανηλίκων στην Κηφισιά χτύπησαν και λήστεψαν μαθητή. Συγκεκριμένα δύο άτομα με κουκούλες κατέβηκαν από ένα αμάξι, χτυπήσαν τον ανήλικο και τον λήστεψαν. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή στις 22.30 τη νύχτα, όταν τα τρία παιδιά ηλικίας 16-17 ετών, επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά από βόλτα από ένα πάρκο στην περιοχή του Κεφαλαρίου.

Ενώ περπατούσαν επί της οδού Ξενίας, ένα ΙΧ αυτοκίνητο βγήκε μπροστά τους και τους έφραξε το δρόμο. Το «ύποπτο» όχημα σταμάτησε στη συμβολή της Ξενίας με την οδό Πατριάρχου Μάξιμου στην Κηφισιά και από αυτό κατέβηκαν δύο άτομα που φορούσαν full face.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα meaculpa.gr οι κουκουλοφόροι άρχισαν να κυνηγούν τα παιδιά, με τους δύο να καταφέρνουν να ξεφύγουν και τον τρίτο της παρέας να γλιστράει και να πέφτει. Οι ληστές απείλησαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, στη συνέχεια άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο καθώς και τα μετρητά που είχε πάνω του.

Οι δράστες μπήκαν στο αυτοκίνητό τους, στο οποίο, σύμφωνα με τις περιγραφές των παιδιών, ενδεχομένως να επέβαινε ένα ακόμη άτομο, και εξαφανίστηκαν. Οι ανήλικοι πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς και κατήγγειλαν τη ληστεία.

