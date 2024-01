Κοινωνία

Πειραιάς: Διάρρρηξη με λεία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα και τι τιμαλφή αντικείμενα πήραν μαζί τους φεύγοντας, οι "φαντομάδες" του Πειραιά.

-

Στόχος διαρρηκτών έγινε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιανουαρίου ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Νεωσοικών στον Πειραιά, με ιδιαίτερα πλούσια λεία αποτελούμενη από 200.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και τρία πολυτελή ρολόγια χειρός Rolex.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 18.00 και 23.00 το βράδυ. Όπως μεταδίδει ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης οι διαρρήκτες παραβίασαν την εξώπορτα μίας ακατοίκητης πολυκατοικίας που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, ανέβηκαν στον τρίτο όροφο, εισήλθαν σε επίσης ακατοίκητο διαμέρισμα του 3ου ορόφου το οποίο συνορεύει με το διαμέρισμα στο οποίο προορίζονταν και, κάνοντας χρήση ειδικών εργαλείων, τρύπησαν τον τοίχο και εισέβαλαν στο σπίτι.

Αφού έκαναν τον χώρο άνω κάτω, με τη χρήση των ίδιων εργαλείων, διέρρηξαν ένα πακτωμένο χρηματοκιβώτιο στην κρεβατοκάμαρα και αφαίρεσαν 200.000 ευρώ καθώς και τρία πολυτελή ρολόγια χειρός μάρκας «Rolex», συνολικής αξίας 110.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: Η κακοποίηση από τον σύζυγο “όπλισε” το χέρι της 39χρονης (βίντεο)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι