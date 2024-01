Αθλητικά

Προμηθέας –ΑΕΚ: Θρίλερ στον “ελληνικό εμφύλιο” του BCL

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια της και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με «όπλο» την ευστοχία του από τα 6,75 (14/28 τρίποντα) και τους Χέιλ (21π.), Κάουαν (20π.) σε... κέφια, ο Προμηθέας πήρε τον ελληνικό «εμφύλιο» και μπήκε «με το δεξί» στη φάση των «16» του Basketball Champions League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 80-79 της ΑΕΚ στο κλειστό «Δ. Τόφαλος», στην πρεμιέρα του 12ου ομίλου, εξαργυρώνοντας το ξέσπασμα τους στην τρίτη περίοδο, όταν πέτυχαν την ανατροπή, αλλά και την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα, τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 35-40, 62-58, 80-79

Μετά το αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες πρώτο δεκάλεπτο (20-18), η ΑΕΚ έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα στο δεύτερο, δείχνοντας αποφασισμένη για ένα σπουδαίο «διπλό». Με σερί 0-12, μάλιστα, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Χόλινς, η Ένωση ξέφυγε για πρώτη φορά με +9 (27-36) στο 18΄, απέναντι σε έναν Προμηθέα, που έδειχνε να έχει στερέψει από λύσεις. Ο Τίλμαν χάρισε στην ΑΕΚ στο 19' μία διψήφια διαφορά (28-38 στο 19΄), πριν οι Αχαιοί βγάλουν μία μίνι αντίδραση και μειώσουν στη λήξη του ημιχρόνου σε 35-40.

Στην τρίτη περίοδο, πάντως, ο Κάουαν πήρε «φωτιά» (σημείωσε 10 πόντους σε αυτό το διάστημα) και με άξιο συμπαραστάτη τον Χέιλ, οι Πατρινοί πέτυχαν την ανατροπή στο 26΄ (52-51), ενώ παραμένοντας «ζεστοί» από τα 6,75 μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +4 (62-58).

Ο Χρυσικόπουλος ανέβασε με την... καλησπέρα της τέταρτης περιόδου τη διαφορά στο +7 (65-58), ευστοχώντας σε ακόμη ένα τρίποντο, ενώ με τον Ρέινολντς να βρίσκει στόχο στο τρίτο του τρίποντο στον αγώνα, οι Αχαιοί παρέμειναν σε απόσταση (68-63), πριν ο ΜακΡέι στο 35΄ να γράφει το 68-65.

Ένα γκολ-φάουλ και ένα τρίποντο της ΑΕΚ, όμως, έφερε και πάλι τα πάνω-κάτω (69-71), με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 39΄ (75-75).

Ωστόσο, ο Χέιλ πήρε και πάλι το... όπλο του από τα 6,75 (78-75), με τον Αμερικανό άσο να σφραγίζει στα 12΄΄ για τη λήξη τη νίκη για τον Προμηθέα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (1/2, 79-75). Ο Νάιτ στα 5΄΄ μείωσε σε 79-77, αλλά οι Αχαιοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών μέχρι το φινάλε και το τελικό 80-79.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι, Μπαλντίνι, Γκεντβίλας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόφι 5, Τζόουνς 6 (2), Κόνιαρης, Ρέινολντς 12 (4), Στέφενς 9, Χρυσικόπουλος 7 (1), Κάουαν 20 (2), Χέιλ 21 (5), Καραγιαννίδης, Πάπας.

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Χόλινς 9 (2), Νάιτ 12 (1), Κουζέλογλου 1, ΜακΡέι 10 (1), Νετζήπογλου 6, Αγραβάνης 1, Χαλ 3 (1), Καράμπελας, Μόργκαν 11, Ραντλ 6 (2), Τίλμαν 18.

