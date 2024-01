Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα για τους αστέγους λόγω του κρύου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να απευθύνονται για να μη διανυκτερεύουν υπαίθρια. Τι μπορούν να κάνουν οι υπόλοιποι πολίτες.

-

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Στο πλαίσιο της προστασίας των αστέγων από το έντονο ψύχος, σήμερα τέθηκε σε 24ωρη λειτουργία το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το πρόγραμμα Streeet Work και το τηλεφωνικό κέντρο.

Ειδικότερα, οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων επί των οδών Αχαρνών 3 και Λιοσίων (2105246515/6 εσωτ.0) και στη Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372 (2102012334).

Οι ομάδες Street Work θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστό τσάι, σταφίδες, σάντουιτς, φρυγανιές, είδη ρουχισμού και κουβέρτες, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα σημεία όπου μπορούν να βρουν ζεστασιά και βοηθώντας όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (210-5246515/6 εσωτ. 0) θα δέχεται αναφορές από πολίτες για τα σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων 1595.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)