Πέθανε η Αιμιλία Γερουλάνου

Η ζωή και το έργο της αεικίνητης και βραβευμένης αρχαιολόγου, η οποία άφησε το στίγμα της στο Μουσειο Μπενάκη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Αιμιλία Γερουλάνου – Καλλιγά, γνωστή αρχαιολόγος και τέως πρόεδρος του Μουσείο Μπενάκη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν κόρη του Παύλου Καλλιγά, πολιτικού και στενού συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέλου και από την πλευρά της μητέρας της, δισέγγονη του Εμμανουήλ Μπενάκη. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο στο Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε δίπλα στον βυζαντινολόγο Μανόλη Χατζηδάκη για την Βυζαντινή Έκθεση του 1964 στο Ζάππειο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια στο Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε ιδρύσει ο παππούς της Αντώνης Μπενάκης. Εκεί οργάνωσε το πρώτο φωτογραφικό αρχείο στην Ελλάδα. Παντρεύτηκε με τον Μαρίνο Γερουλάνο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Για το θάνατό της, η Υπουργός Πολιτισμού δήλωσε: «Η ζωή της Αιμιλίας Γερουλάνου, που έφυγε χθες από κοντά μας, ήταν πλούσια σε εμπειρίες και προσφορά. Ως αρχαιολόγος είχε την τύχη να εργαστεί πλάι στον μεγάλο Μανόλη Χατζηδάκη, στο Βυζαντινό Μουσείο, μαθαίνοντας πώς στήνεις μια έκθεση και πώς διοικείς ένα μουσείο. Όταν το 1969 απολύθηκε από τη χούντα, πήγε στο Μουσείο Μπενάκη, που είχε ιδρύσει ο παππούς της, δημιουργώντας το πρώτο στη Ελλάδα φωτογραφικό αρχείο. Αργότερα, πιστεύοντας ότι τα μουσεία πρέπει να προσφέρουν χαρούμενη γνώση, ξεκινώντας από τα παιδιά, δημιούργησε τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα για μουσεία, στην Ελλάδα. Η ζωή της Αιμιλίας Γερουλάνου ήταν συνώνυμη της δημιουργικής περιπέτειας και της χειραφέτησης. Υπήρξε γυναίκα με έντονο δημιουργικό αποτύπωμα, πολιτικό ον με δυναμική παρουσία, μητέρα που μεγάλωσε δημιουργικούς ανθρώπους. Υπήρξε άνθρωπος για δύσκολες αποστολές. Από τις πιο δύσκολες, όταν βρέθηκε στο τιμόνι του Μουσείου Μπενάκη, μέσα στην κρίση, για να συμβάλει στη σωτηρία του και στην επέκτασή του. Αποχαιρετώ την Αιμιλία Γερουλάνου, μια πρωτοπόρο γυναίκα του πολιτισμού και της ζωής. Συλλυπητήρια στον Παύλο, στην Ειρήνη, στη Μαρίνα και στην οικογένεια του Μουσείου Μπενάκη που, χάρη και στη δική της συμβολή, δίνει το δικό του στίγμα στον ελληνικό πολιτισμό του 21ου αιώνα».

Γιος της ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος.

