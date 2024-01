Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: Προβάδισμα πρόκρισης για τους φιλοξενούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ατρόμητος ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός από τους γηπεδούχους που σημάδεψαν τρείς φορές τα δοκάρια.

-

Με τα γκολ των Αντζιέλσκι (25’) και Γιουμπιτάνα (42’) ο Ατρόμητος «γύρισε» το σκορ στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό, νίκησε με 2-1 στη Λεωφόρο και πήρε μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στους «4» ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων την επόμενη Τετάρτη (31/1) στο Περιστέρι. Ο Αϊτόρ έβαλε μπροστά στο σκορ τους «πράσινους» στο 11’, με τον Παναθηναϊκό να μετράει τρία δοκάρια, ένα με τον Μπακασέτα στο 10’ και δύο με τον Ιωαννίδη στο 89’ στη φάση του χαμένου πέναλτι του διεθνούς φορ του «τριφυλλιού».

Με ένα σχήμα που δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ ξανά, με τους Τάσο Μπακασέτα, Βίτορ Ούγκο και Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι να πραγματοποιούν το ντεμπούτο τους με το «τριφύλλι», ο Παναθηναϊκός μπήκε απ’ την αρχή πολύ δυνατά στο ματς με στόχο να γίνει «αφεντικό» από νωρίς. Και το κατάφερε.

Οι Τζούριτσιτς και Μπακασέτας ξεκίνησαν στην κορυφή της επίθεσης σ’ ένα ιδιόμορφο 4-4-2, με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας να χάνει την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία ως παίκτης του Παναθηναϊκού στο 10’, όταν σε κακή απομάκρυνση της άμυνας του Ατρόμητου, υποδέχθηκε την μπάλα και με άμεσο κοντρόλ και σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (11’) ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 1-0. Ο Μπακασέτας είδε την κίνηση του Τζούριτσιτς και του πέρασε κάθετα την πάσα, ο Σέρβος προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα, έγινε κόντρα κι ο Αϊτόρ που ήρθε απ’ το ύψος του πέναλτι με πλασέ έκανε το 1-0.

Στο 19’ η εξαιρετική μπαλιά του Ούγκο στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου, βρήκε τον Αϊτόρ σε θέση βολής, όμως ο Καταλανός άργησε κι ο Ασεβέδο πρόλαβε να του βάλει την κόντρα και να διώξει σε κόρνερ.

Ο Ατρόμητος άρχισε να χτίζει με μεγαλύτερο θάρρος τις επιθέσεις του μετά το εικοσάλεπτο και στο 25’ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Έρλινγκμαρκ βρέθηκε με τη μπάλα στα πόδια στα όρια της περιοχής, έκανε το σουτ, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει σωτήρια. Η μπάλα έφτασε στον Αντζιέλσκι ο οποίος την «τσίμπησε» πάνω από τον Πολωνό γκολκίπερ και ισοφάρισε σε 1-1 με το γκολ να κατακυρώνεται από το VAR.

Στο 33’ ο Ντραγκόφσκι έδιωξε σωτήρια το σουτ του Αντζιέλσκι, μετά από άτσαλο διώξιμο του Ούγκο, ενώ στο 33’ από χαμηλή σέντρα του Αϊτόρ, ο Μαντσίνι υπό πίεση πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στους «πράσινους».

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι πολύ επικίνδυνος στις κόντρα επιθέσεις και σε μία τέτοια φάση πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 42’. Από κόρνερ του Μαντσίνι, οι Περιστεριώτες πήραν την μπάλα κι έφυγαν πολύ γρήγορα στο transition, ο Ρομπάιγ «κουβάλησε» τη μπάλα για 40 μέτρα και την κατάλληλη στιγμή την «έσπασε» προς τον Γιουμπιτάνα (τον κάλυπτε ο Μλαντένοβιτς) που με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-2.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο για να φτάσει σε γκολ ισοφάρισης και στο 54’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με τον Βιλένα, όμως το πλασέ του Ολλανδού μέσου, βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιντώτα.

Στο 57’ από το κόρνερ του Μαντσίνι, ο Ακαϊντίν έπιασε κεφαλιά πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 60’ από καταπληκτική ασίστ του Μπακασέτα, ο Αϊτόρ δεν σημάδεψε σωστά, πλασάροντας άουτ από πολύ καλή θέση.

Ο Ατρόμητος είχε τη δική του «μεγάλη» στιγμή στο 67’ με το πλασέ του Βαλένσια από καλή θέση που πέρασε άουτ, ενώ στο 69’ από τη σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Τζούριτσιτς πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Τσιντώτας είχε σωστή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 73’ από σέντρα του Αϊτόρ, μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μπερνάρ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα, ενώ στο 75’ από το εξαιρετικό «σκάψιμο» της μπάλας από τον Ιωαννίδη, ο Μπερνάρ δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα πάνω απ’ τον Τσιντώτα που μπλόκαρε.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Ατρόμητο, χάνοντας άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 79’ με το πλασέ του Αϊτόρ που πέρασε άουτ, ενώ στο 88’ ο διαιτητής Διαμαντόπουλος με υπόδειξη του VAR έδειξε πέναλτι σε εκτός φάσης χτύπημα του Ασεβέδο στον Ιωαννίδη. Στο 89’ ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πέναλτι, όμως ο Τσιντώτας απέκρουσε, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Ατρόμητου, περά τη δεύτερη προσπάθεια του φορ του Παναθηναϊκού, που χτύπησε στο αριστερό δοκάρι!

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 90’+3’ Ρουμπέν - 50’ Γιουμπιτάνα, 81’ Πομώνης, 82’ Έρλινγκμαρκ, 89’ Έντερ, 90’+2’ Αθανασίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (60’ Βαγιαννίδης), Ακαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Αράο (71’ Ρουμπέν Πέρεθ), Βιλένα (60’ Μπερνάρ), Μαντσίνι (87’ Ζέκα), Μπακασέτας (71’ Ιωαννίδης), Αϊτόρ, Τζούριτσιτς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Ιμερέκοφ (65’ Βαλένσια), Αθανασίου, Γκονζάλες, Έρλινγκμαρκ, Γιουμπιτάνα (65’ Κούεν), Ρομπάιγ (76’ Πομώνης), Βρακάς (65’ Ντε Μποκ), Αντζιέλσκι (90’+4’ Βέργος).

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα αγροτών - Θεσσαλία: Επεισόδια και χημικά (βίντεο)

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 21χρονη

Φλώρινα – Phishing: Το μοιραίο λάθος 33χρονης