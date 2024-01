Κόσμος

Τουρκία: Επιστολή Μπάιντεν για τα F-16 και την Σουηδία

Οι αμερικανικές αναφορές για την πώληση των μαχητικών αεροσφκαφών και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η αντίδραση της Τουρκίας.

Συγχαίροντας την Τουρκία για την επικύρωση του πρωτοκόλλου Σουηδίας, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ είπε ότι το σημείο που επιτεύχθηκε σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας F-16 ήταν ικανοποιητικό. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ANT1 στις ΗΠΑ, Αθανάσιο Τσίτσα, μία ημέρα μετά το πράσινο φως της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στην ενταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο Αμερικανος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπαιντεν, με επιστολή του στο Κογκρέσο ζήτησε να εγκριθεί η πώληση των μαχητικών Φ-16 στην Τουρκια.



Σε συνεντευξή του στη Χαντέ Φιράτ της Χουριέτ και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, ο Τζεφ Φλέικ είπε: «Καταρχάς, συγχαίρω τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για μια πολύ ολοκληρωμένη αξιολόγηση και την κυβέρνηση για την υποστήριξη της απόφασης που ελήφθη για αύξηση της ασφάλειας της Τουρκίας καθώς και της κοινής ασφάλειας του ΝΑΤΟ.»

Όπως είπε «Είναι υπέροχο που συνέβη αυτό και νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για συνεργασία και συνεργασία σε άλλους τομείς όπως ποτέ πριν. Αυτή είναι λοιπόν μια υπέροχη στιγμή και μια νέα εποχή».

Ο Τζεφ Φλέικ επιβεβαίωσε ότι «ο Πρόεδρος Μπάιντεν έγραψε επιστολή στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να πούμε γιατην τρέχουσα διαδικασία το εξής: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ειδοποιεί το Κογκρέσο ότι σκοπεύει να προχωρήσει στις στρατιωτικές πωλήσεις. Εάν το Κογκρέσο δεν αντιταχθεί, η πώληση θα ολοκληρωθεί. Άρα μάλλον δεν θα δούμε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, δεν χρειάζεται. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μόνο εάν υπάρξει αντίθεση για αυτό το θέμα. Επομένως, το σημείο στο οποίο φτάσαμε είναι ικανοποιητικό και συχνά μιλάω με τους παλιούς μου φίλους στο Κογκρέσο. Ειλικρινά, αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το σημείο στο οποίο φτάσαμε είναι ικανοποιητικό, αλλά φυσικά η κατάσταση σχετικά με την πώληση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου, θα αξιολογήσει αυτό το θέμα».

Ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ακόμη ότι «υπάρχουν πολλά περιθώρια για αύξηση της συνεργασίας (με την Τουρκία). Και οι βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ήταν επίσης πολύ χρήσιμες».

Ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι «στρατιωτικά, η συμμετοχή της Σουηδίας (στο ΝΑΤΟ) είναι πολύ σημαντική. Η Σουηδία εντάσσεται στη συμμαχία του ΝΑΤΟ με έναν εξαιρετικά ανεπτυγμένο στρατό, όπως η Φινλανδία. Η συμβολή του στην κοινή άμυνα και ασφάλεια είναι σημαντική. Είναι επίσης πολύ σημαντικό πολιτικά. Ο Πούτιν έκανε ένα σοβαρό λάθος υπολογισμό όταν εισέβαλε στην Ουκρανία. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι η Σουηδία και η Φινλανδία, που είχαν ουδέτερη θέση για δεκαετίες, θα ήταν μέρος αυτής της συμμαχίας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που στάλθηκε στη Ρωσία σε μια εποχή που θα έπρεπε να είναι πολιτικά. Είναι επίσης σημαντικό ότι 32 χώρες σχημάτισαν συμμαχία για αυτοάμυνα με βάση το άρθρο 5».

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία είπε ότι αναμένει πως ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα δώσει μια τελική ένδειξη για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εντός των ημερών, πυροδοτώντας γρήγορα βήματα προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ που εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα.

Σε συνέντευξή του ο πρεσβευτής Τζεφ Φλέικ είπε ότι μόλις παραληφθεί το επίσημο έγγραφο επικύρωσης στην Ουάσιγκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα στείλει αμέσως ειδοποίηση στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16.

Ερωτηθείς εάν αναμένει να υπογράψει το πρωτόκολλο ο Τούρκος Πρόεδρος εντός των ημερών, ο Τζεφ Φλέικ είπε στο Reuters: «Ναι».

Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Οι ναυτικές δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν την 'Γαλάζια Πατρίδα'.

«Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε συστατική επιστολή στο Κογκρέσο για να εγκρίνει την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία μέσω του Κογκρέσου. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία θετικώς».

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου αναφέροντας ότι: «Σχετικά με την προμήθεια των F-16, οι αιτήσεις για την προμήθεια 40 F-16 Block-70 και εκσυγχρονισμού Viper για 79 αεροσκάφη στο πλαίσιο των επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης της Πολεμικής μας Αεροπορίας υποβλήθηκαν αρχικά στο Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας των Η.Π.Α. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσουν την επίσημη διαδικασία έγκρισης του Κογκρέσου για τις επιστολές προσφοράς και έγκρισης και των δύο έργων. Θεωρούμε θετικό βήμα το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάιντεν, απέστειλε συστατική επιστολή στο Κογκρέσο για να εγκρίνει την πώληση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταλεί ένα αίτημα στο συνέδριο και να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία μέσω του Κογκρέσου. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά την προσδοκία μας για τη θετική έκβαση της διαδικασίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν νέα μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα θα συμπεριληφθούν σύντομα στον κατάλογο των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσαν ότι τα οπλικά συστήματα της εγχώριας και της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας αυξάνουν τις δυνατότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων μέρα με τη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές ανέφεραν ότι οι Ναυτικές Δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα στη ‘Γαλάζια Πατρίδα’ αυξάνοντας τη δύναμή της με τις νέες πλατφόρμες και δυνατότητες που αποκτά μέρα με τη μέρα και πρόσθεσαν: «Θέλουμε να καταφέρουμε τις επιτυχίες των UAV/UCAV που επιτεύχθηκαν από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στον αέρα και στη θάλασσα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μελέτες εννοιών για την αποτελεσματική χρήση μη επανδρωμένων ναυτικών οχημάτων, καθώς και την προσθήκη στο απόθεμα μη επανδρωμένων ναυτικών οχημάτων με διαφορετικές δυνατότητες».

