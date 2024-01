Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Ελπιδοφόρος: Συνάντηση σε θερμό κλίμα (εικόνες)

Τι συζήτησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοππος Αμερικής για τα κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα της πτρίδας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος την ενημέρωσε για τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής, την ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821 και ανανέωσε την πρόσκληση για παρουσία των Ευζώνων και στους φετινούς εορτασμούς.

Η κ. Σακελλαροπούλου επεσήμανε ότι η Αρχιεπισκοπή διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της συνεκτικότητας και της ταυτότητας της ελληνικής διασποράς στην Αμερική και τόνισε ότι η διαχρονική παρουσία της Προεδρικής Φρουράς στις εκδηλώσεις της ομογένειας αποσκοπεί στην προβολή της ιστορίας και των αξιών του ελληνισμού και στην ενίσχυση του δεσμού του αποδήμων Ελλήνων με τη μητέρα πατρίδα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ Σάββας Τσίβικος, η Αντιπρόεδρος της Ελληνορθόδοξης Φιλόπτωχης Εταιρίας Αννίτα Καρταλοπούλου, ο επιχειρηματίας Στηβ Ζερβούδης και ο πατήρ Άλεξ Καρλούτσος.

