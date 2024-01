Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον "δράκο των ασανσέρ" που επιτίθεται σε ανήλικες στον Άγιο Παντελεήμονα.

Δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 13 και 14 ετών, κατήγγειλαν άγνωστο άνδρα για σεξουαλική επίθεση εναντίον τους στον Άγιο Παντελεήμονα.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα η παρουσία ενός άνδρα που σύμφωνα με καταγγελίες, έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε βάρος ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ανήλικες έχουν απευθυνθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα μαζί με τους γονείς τους και έχουν προβεί σε σχετικές καταγγελίες και μηνύσεις κατ’ αγνώστου δράστη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.

Η μία κοπέλα, 13 ετών, μετέβη στο τοπικό Τμήμα στην περασμένη Δευτέρα το μεσημέρι και κατήγγειλε πως ενώ το μεσημέρι εισερχόταν στην πολυκατοικία που διαμένει, άγνωστος άνδρας την ακινητοποίησε και έκανε με τα δάχτυλα του χεριού του το σχήμα του όπλου για να της προκαλέσει φόβο, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσει. Ο δράστης όπως είπε, με χρήση σωματικής βίας, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει, την ανάγκασε να παραμείνει εντός του ασανσέρ, τη θώπευσε και στη συνέχεια αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στην δεύτερη περίπτωση μία 14χρονη, κατήγγειλε στις Αρχές πως δύο ημέρες μετά το πρώτο περιστατικό, επιστρέφοντας στην οικία της και ενώ βρισκόταν στο ασανσέρ της πολυκατοικίας, ένιωσε την πόρτα του ασανσέρ να ανοίγει και εντός εισήλθε ένας άγνωστος στην ίδια άνδρας. Ο δράστης μιλώντας αγγλικά και λίγα σπαστά ελληνικά, επιχείρησε να συνομιλήσει και προσπάθησε να τη φιλήσει στο στόμα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

