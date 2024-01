Παράξενα

Ρέθυμνο: Μαθητής επιτέθηκε σε έγκυο καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής χτύπησε στην κοιλιά την έγκυο καθηγήτρια.

Εκπαιδευτικός σε κατάσταση εγκυμοσύνης χτυπήθηκε από μαθητή την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε γυμνάσιο της πόλης του Ρεθύμνου όταν o μαθητής χτύπησε την καθηγήτρια του στην κοιλιακή χώρα.

Η καθηγήτρια, όπως αναφέρουν τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», είναι καλά στην υγεία της, ενώ για το περιστατικό που σημειώθηκε εντός της σχολικής αίθουσας ενημερώθηκε άμεσα η Διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το περιστατικό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες παιδαγωγικού χαρακτήρα διαδικασίες και επιβλήθηκε αυστηρή τιμωρία στο μαθητή.

Ο προϊστάμενος της Β/βάθμιας Μανούσος Μαραγκάκης, επιβεβαίωσε το περιστατικό και δήλωσε στα «Ρεθεμνιώτικα Νέα»: «Για το περιστατικό έχουν ακολουθηθεί όλα τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα για την αντιμετώπιση του μαθητή και την βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο μεταξύ των παιδιών και της εκπαιδευτικού. Γίνεται προσπάθεια με όλους να επιστρέψει η καθημερινότητα των παιδιών σε ένα καλύτερο παιδαγωγικό κλίμα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου:

«Σχετικά με το περιστατικό επίθεσης σε συνάδελφο από μαθητή. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου στέκεται με κάθε ηθικό και έμπρακτο τρόπο στο πλευρό της συναδέλφου αναπληρώτριας που δέχτηκε άγρια επίθεση από μαθητή σε σχολείο του νομού Ρεθύμνου εν ώρα μαθήματος. Όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί, η κανονικοποίηση της βίας, η απουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η υποστελέχωση των υποστηρικτικών δομών, η απομάκρυνση του ελληνικού σχολείου από τις τέχνες και τις κοινωνικές επιστήμες και άλλοι παράγοντες, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη και μεθοδική απαξίωση του εκπαιδευτικού στη χώρα μας, δημιουργούν γόνιμο έδαφος για φαινόμενα βίας, από γονείς ή μαθητές, που μόνο «μεμονωμένα» δεν είναι. Ειδικά για τους συναδέλφους αναπληρωτές, που καλούνται πολλές φορές να αναλάβουν υπηρεσία πολύ μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπηρετώντας σε δύο, τρία ή και περισσότερα σχολεία, και καλούνται σε ελάχιστο διάστημα από το να βγάλουν την ύλη μέχρι να γνωρίσουν τους μαθητές τους, η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκληρή και δύσκολη. Οφείλουμε ως σωματεία και ατομικά ο καθένας να είμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καλεί κάθε συνάδελφο που μπορεί να αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει κάθε μορφής επιθετική συμπεριφορά ή πίεση, από γονείς, μαθητές, στελέχη διοίκησης κλπ., να απευθύνεται άμεσα στο σωματείο. Η συνδρομή μας, ηθική, νομική, συνδικαλιστική, πρέπει να θεωρείται δεδομένη».

Πηγή: creta24.gr

