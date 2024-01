Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Πουλούσε ζελεδάκια κάνναβης και συνελήφθη (εικόνες)

Τι άλλο εντόπισαν οι αστυνομικοί μετά από πληροφορίες, στην κατοχή και στην κατοικία του νεαρού.

Κάθε πιθανό είδος κάνναβης φέρεται να διακινούσε στην Κοζάνη ένας 26χρονος, ο οποίος παρείχε στους υποψήφιους αγοραστές περισσότερα από δυο κιλά κάνναβης αθροιστικά, σε μορφή φυσική, κατεργασμένη, υγρού για ηλεκτρονικό τσιγάρου αλλά και γευστικού ζελέ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. που αξιοποίησαν τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσαν για την δράση του και έκαναν έρευνα στο σπίτι του. Εκεί, βρήκαν ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών συνολικού βάρους ενός κιλού και 420 γραμμαρίων, 369,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 168,8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτας», 627 ηλεκτρονικούς ατμοποιητές που περιείχαν ουσία η οποία εμπίπτει στο νόμο περί ναρκωτικών, 164 συσκευασίες με ζελεδάκια κάνναβης και τρεις τρίφτες και μια ζυγαριά με υπολείμματα ναρκωτικών.

Όλες οι ουσίες που βρέθηκαν στο σπίτι κατασχέθηκαν και ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ο νεαρός ζήτησε και πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

