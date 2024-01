Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Μικροβίωμα και ιώσεις, κύηση υψηλού κινδύνου και μαθησιακές δυσκολίες

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ' όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Πώς συνδέεται το μικροβίωμα με τις ιώσεις και το ανοσοποιητικό μας; Μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι ένα υγιές μικροβίωμα σημαίνει και πιο δυνατό ανοσοποιητικό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ: Πρωτοποριακές μελέτες της Ακαδημίας Αθηνών για το μικροβίωμα.

Τι δείχνουν έρευνες για την επίδραση των audiobooks στα παιδιά και την ανάπτυξή τους;

Φιλοζωικό Σωματείο «Αδεσποτούλια Ξάνθης»: Οι προσπάθειες για τη σωτηρία των 500 αδέσποτων σκύλων της χωματερής και τα σχέδια των αρμόδιων φορέων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Η σωστή διαχείριση μιας κύησης υψηλού κινδύνου και η εμπειρία της Άρτεμης, μιας νέας μαμάς. Ποιες γυναίκες αφορά και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τελικά στην απόκτηση ενός μωρού;

Τι συμβαίνει όταν τα παιδιά μας δυσκολεύονται στα μαθηματικά και πότε αποτελεί μαθησιακή δυσκολία;

Όσα δείχνουν οι νέες μελέτες για τους χυμούς. Πόσο μάς παχαίνουν και πότε πρέπει να τους πίνουμε;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τα λάθη που κάνουμε με τα παχύσαρκα ζώα μας. Όσα πρέπει να προσέχουμε, αλλά και να αποφεύγουμε.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

Δείτε το trailer:

