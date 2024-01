Αθλητικά

Κορακάκη: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Αυτό είναι το δέυτερο χρυσό μετάλλιο μέσα στο 2024 που πανηγυρίζει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Το δεύτερο διαδοχικό της χρυσό μετάλλιο σε ισάριθμες διοργανώσεις, πανηγύρισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της σκοποβολής, Άννα Κορακάκη.

Στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της χρονιάς που διεξάγεται στο Κάιρο της Αιγύπτου, η Άννα Κορακάκη προκρίθηκε στον τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, όμως, έδειξε για ακόμα μία φορά την κλάση της για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

Με 241.1 βαθμούς άφησε δεύτερη την Ντέβι Αρουνάντα (Ινδία), η οποία συγκέντρωσε 239.9 βαθμούς και τρίτη κατετάγη η Ιρίνα Γιουνουσμένοτα (Καζακστάν) με 219.2.

Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση της Χριστίνας Μόσχη. Η 21χρονη προκρίθηκε στην τελική οκτάδα ως έβδομη και στον μεγάλο τελικό κατάφερε να φτάσει τους 175.7 πόντους και να κατακτήσει την πέμπτη θέση. Αυτή είναι η υψηλότερη θέση σε παγκόσμιο κύπελλο για την Μόσχη στην καριέρα της, αφού μέχρι σήμερα η καλύτερή της ήταν η 18η από την διοργάνωση του 2022 πάλι στο Κάιρο

