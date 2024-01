Κοινωνία

Πετράλωνα: Κάμερες “έπιασαν” διαρρήκτη καφετέριας (βίντεο)

Καρέ - καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας τις κινήσεις του νεαρού, ο οποίος διέρρηξε καφετέρια στα Πετράλωνα.

Αποκλειστικές εικόνες από την διάρρηξη μιας καφετέριας στα Πετράλωνα παρουσίασαν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου και ο αστυνομικός συντάκτης Σπύρος Λεβειδιώτης.

Περιγράφοντας τις εικόνες από το κλειστό κύκλαμα, ο Σπύρος Λεβειδιώτης ανέφερε ό,τι ο διαρρήκτης με το γκρι φούτερ και την κουκούλα έφτασε στην είσοδο του καφέ που βρίσκεται στην Χαμοστέρνας.

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία άλλων ατόμων σε κοντή απόσταση σηκώθηκε, ακούμπησε σε έναν πάγκο και έφυγε. Όμως, δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε και κατάφερε να τρυπώσει στο κατάστημα από την πρόσοψη.

Μπήκε στο εσωτερικό και έτρεξε αμέσως στο ταμείο. Άρχισε να ψάχνει να χρήματα στην ταμειακή μηχανή, ενεργοποιώντας τον φακό του κινητού του.

Πήρε 100 ευρώ και ένα τάμπλετ, το οποίο χρησιμοποιούσαν για τις παραγγελίες και αμέσως μετά εξαφανίστηκε.

Το ίδιο άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, διέρρηξε κι άλλο καφέ στη Χαμοστέρνας με την Ασφάλεια να κάνει έρευνα ώστε να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί.

