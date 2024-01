Πολιτισμός

Ο Eugene Chaplin στον ANT1 για τον Charlie Chaplin, τις ταινίες του και την μουσική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιος του μεγαλοφυούς καλλιτέχνη Τσάρλι Τσάπλιν και εγγονός του σπουδαίου Aμερικανού συγγραφέα Ευγένιου Ο' Νιλ, μίλησε στην Ρίτσα Μπιζόγλη για τον χαρισματικό πατέρα του και τις ταινίες του.

-

Της Ρίτσας Μπιζόγλη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο θρυλικός «Αλητάκος» με τα φαρδιά παντελόνια, ο «βουβός» Σαρλό, παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα του κινηματογράφου, τρεις γενιές μετά τον θάνατο του Τσάρλι Τσάπλιν, που τον ενσάρκωσε.

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο αξεπέραστος κωμικός ήταν τόσο τελειομανής που έγραφε ο ίδιος μουσική για τις ταινίες του!

Χωρίς να ξέρει να διαβάζει και να γράφει νότες, καθόταν στο πιάνο και αυτοσχεδίαζε. Ο γιος του Γιουτζίν, το έβλεπε να συμβαίνει.

Όπως λέει ο Γιουτζίν Τσάπλιν στην συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, «οι ταινίες του βωβού κινηματογράφου προβάλλονταν συνοδεία πιάνου, με τον πιανίστα να αυτοσχεδιάζει την ώρα της προβολής, βάσει όσων έβλεπε στην μεγάλη οθόνη. Όμως ο πατέρας μου δεν ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και έτσι άρχισε να γράφει μόνος την μουσική για τις ταινίες του»

Ο γιός του Τσάρλι Τσάπλι έρχεται αυτό το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής για να αφηγηθεί την ιστορία του πατέρα του, με όχημα τις μουσικές των ταινιών του, στην παράσταση «Chaplin Pianissimo».

Κληθείς να μας μεταφέρει μια ξεχωριστή ιστορία για τον πατέρα του, διηγήθηκε ένα περιστατικό από την δεκαετία του 1930. Όπως είπε «ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε καλέσει τον Άλμπερτ Αϊνστάιν στην πρεμιέρα της ταινίας του «Τα φώτα της πόλης». Ο Αϊνστάιν είπε τότε στον πατέρα μου «σε σένα μου αρέσει ό,τι δεν μιλάς και όμως όλοι σε καταλαβαίνουν. Και ο πατέρας μου τότε του απάντησε «σε σένα μου αρέσει ό,τι μιλάς, αλλά δεν σε καταλαβαίνει κανένας!».

«Τα φώτα της πόλης», «Μοντέρνοι καιροί», «Το τσίρκο» , «Ο μεγάλος δικτάτωρ», «Ο κύριος Βερντού»: ταινίες πραγματικά αριστουργήματα που νίκησαν τον χρόνο, μέσα από την απλότητα τους. Άλλωστε, όπως έλεγε ο Τσάρλιν Τσάπλιν, «Η απλότητα δεν είναι καθόλου απλό πράγμα»!

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι - Ψινάκης: Οι δρόμοι ήταν κάτι στενά δρομάκια, γι' αυτό κάηκαν οι άνθρωποι

Τέλλογλου - Αγρότες: Οριζόντια περικοπή των αποζημιώσεων αποφάσισε ο ΕΛΓΑ (βίντεο)

ΗΠΑ: H πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων