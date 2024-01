Πολιτική

ΗΠΑ - F-35: Το παρασκήνιο για το “εξοπλιστικό πακέτο” στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το παρασκήνιο που οδήγησε στη συμφωνία για τα F35 από τις ΗΠΑ.

-

Του Σπύρου Μουρελάτου

Κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν τη σημερινή εξέλιξη ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και επιμένουν ότι η διμερής στρατηγική σχέση είναι αυτόνομη και δεν ετεροπροσδιορίζεται. Σε αυτό, μάλιστα, συνηγορεί το κατά πληροφορίες ελκυστικό χρηματοδοτικό πακέτο, που προσφέρουν οι ΗΠΑ στη χώρα μας και φθάνει τα 2 δισ. δολάρια.

Για να φθάσουμε εδώ υπήρξε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας καθοριστική η συμβολή του πρώην προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, αλλά και η συστηματική πίεση που άσκησε το φιλελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον, καθώς προσέφερε πολύτιμα ερείσματα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους. Αθόρυβος, αλλά άκρως σημαντικός και ο ρόλος της νυν Υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, μέχρι τον Ιούλιο πρέσβης της χώρας μας στην Αμερικανική πρωτεύουσα και δη ο δίαυλος επικοινωνίας που είχε με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν.

Σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως οι ΗΠΑ επιχείρησαν να τηρήσουν τις ισορροπίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η χώρα μας με την απόκτηση των F-35 περνά στην επόμενη πίστα, την ώρα που η Τουρκία έχει κατ' ουσίαν εκδιωχθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε πως η προοπτική απόκτησης F-16 από την Τουρκία γίνεται υπό όρους καθώς επιστολή του στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο θα υπογραμμίζει ότι τυχόν τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να αναστείλουν την προμήθεια των μαχητικών αεροσκάφων προς την Άγκυρα.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα ασχολείται μόνο με την ενίσχυση των δικών της ενόπλων δυνάμεων και ότι το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να συνδεθεί με τα αντίστοιχα τρίτων χωρών. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ κανένας εξοπλισμός που αποδίδεται σε χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε βάρος συμμάχου χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Βέλγιο: Σακουλάκια κοκαΐνης σε γραφείο...Υπουργού

Άγιος Παντελεήμονας: Η 13χρονη που δέχτηκε επίθεση στο ασανσέρ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)