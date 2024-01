Αθλητικά

Μπαρτσελόνα - Τσάβι: “Διαζύγιο” μετά την ήττα από την Βιγιαρεάλ

Πως αιτιολόγησε την απόφαση του. Σε άμεση συζήτηση τον κάλεσε ο ισχυρός άνδρας της διοίησης των "μπλαουγκράνα".

Μετά τη βαριά ήττα, με 5-3, από τη Βιγιαρεάλ στο «Καμπ Νου» το βράδυ του Σαββάτου (27/1), ο Τσάβι ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, κάλεσε τον Τσάβι να μιλήσουν. Οι δύο άνδρες έμειναν κλεισμένοι για αρκετή ώρα στην αίθουσα.

Και στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάβι ανακοίνωσε ο ίδιος την απόφασή του: «Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στις 30 Ιουνίου θα αποχωρήσω από την τεχνική ηγεσία. Μιλήσαμε, η κατάσταση αξίζει μια αλλαγή πορείας και δεν μπορώ να επιτρέψω αυτήν την κατάσταση. Το είχα αποφασίσει πριν από λίγες ημέρες. Αυτή είναι η στιγμή. Ο σύλλογος χρειάζεται μια αλλαγή δυναμικής. Σκεπτόμενος τον σύλλογο, τους παίκτες... παίζουν με υπερβολική ένταση. Το καλύτερο είναι να φύγω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια υπέροχη σεζόν».

Ο Τσάβι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο του 2021 διαδεχόμενος τον Κούμαν κι ενώ είχε κάνει μεγάλη καριέρα ως αθλητής φορώντας τη φανέλα της.

Αναλυτικά, ο Τσάβι τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, «Πριν μου κάνετε τις σχετικές ερωτήσεις, θέλω να ανακοινώσω ότι από τις 30 Ιουνίου δεν θα συνεχίσω ως προπονητής της Μπαρτσελόνα. Το συζητήσαμε με τον Λαπόρτα και με τον αθλητικό διευθυντή. Νομίζω ότι ο σύλλογος χρειάζεται μια δυναμική αλλαγή. Σκεπτόμενος τον σύλλογο και τους παίκτες, νομίζω ότι θα απελευθερωθούν και θα είναι πιο ήρεμοι. Και σκεπτόμενος ως άνθρωπος του συλλόγου, πιστεύω πως το καλύτερο είναι να φύγω στις 30 Ιουνίου. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στους υπόλοιπους τέσσερις μήνες, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή σεζόν και ελπίζω να αλλάξει κάτι. Είναι μια κατάσταση, που απαιτεί κοινή λογική και αποφάσισα ότι στις 30 Ιουνίου δεν θα συνεχίσω ως προπονητής της Μπάρτσα».

Και συνέχισε: «Δεν ξέρω αν το εξήγησα καλά... αυτή η απόφαση χαλαρώνει τη γενική κατάσταση. Αισθάνομαι υπεύθυνος, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, αλλά νομίζω ότι το έργο μας πρέπει να έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου. Νομίζω ότι θα απελευθερώσει τους παίκτες και θα διευκολύνει τη γενικότερη κατάσταση του συλλόγου. Έχω πάρει την απόφαση εδώ και ημέρες και κατά κάποιο τρόπο απελευθερώθηκα. Δεν θέλω να είμαι εμπόδιο για τον σύλλογο, θέλω να είμαι πάντα μια λύση, δεν θέλω ποτέ να είμαι πρόβλημα. Ήμουν μια λύση πριν από δύο χρόνια και τρεις μήνες, αλλά τώρα, σκέφτομαι με την καρδιά μου και σκέφτομαι τον σύλλογο, για τον οποίο θέλω το καλύτερο, το καλύτερο είναι ότι φεύγω στις 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι καταπληκτικός, τόσο αυτός όσο και ο Ράφα και ο Αλεχάνδρο είναι εξαιρετικοί και νομίζω ότι αυτό θα αποκλιμακώσει την κατάσταση».

Συμπλήρωσε επίσης: «Το εξήγησα στον πρόεδρο τώρα, έχουμε συναντηθεί και είχαμε μία πολύ ανθρώπινη συζήτηση, αγαπώ πολύ τον πρόεδρο, τόσο αυτόν όσο και τον Ράφα, τον Αλεχάνδρο, τον Ντέκο. Η εμπιστοσύνη τους μέχρι σήμερα ήταν απόλυτη, αλλά ήρθε η ώρα, δεν με συγκινούν τα χρήματα, με συγκινεί η καρδιά και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη απόφαση για τον σύλλογο. Δεν θέλω να είμαι πρόβλημα. Έχει συμβεί σε όλους τους προπονητές, που πέρασαν. Πρέπει να αλλάξουμε τη δυναμική. Είναι αδύνατον να υπάρξει στην Μπάρτσα ένας Φέργκιουσον, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να αλλάξουμε κατευθύνσεις και δυναμική και τώρα είναι η ώρα. Έχω άδικο; Δεν ξέρω, κινούμαι από καρδιάς και όταν τίποτα δεν έχει νόημα, είναι ώρα να δράσουμε και να πάρουμε αποφάσεις».

Ο Τσάβι κατέληξε: «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξα άνθρωπος του συλλόγου, έχω δώσει προτεραιότητα στον σύλλογο πάνω από τον εαυτό μου, έχω δώσει τα πάντα και θα συνεχίσω να το κάνω αυτούς τους τέσσερις επόμενους μήνες, ώστε οι οπαδοί να αισθάνονται περήφανοι. Έχουμε κάνει μια θεαματική, ανθρώπινη ομάδα και θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Γνωρίζοντας ότι φεύγω, είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το Champions League. Θα τα δώσω όλα αυτούς τους 4 μήνες και θα συνεχίσω να έρχομαι στο Camp Nou με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, θα συνεχίσω να είμαι cule (σ.σ. το παρατσούκλι των οπαδών της Μπάρτσα)», υπογράμμισε ο Τσάβι και κλείνοντας την ιστορική συνέντευξη Τύπου, είπε: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον, γιατί αυτή η θέση με κάνει να περνάω λιγότερο χρόνο με την οικογένειά μου, υποφέρουν από αυτό και δεν μπορώ να είμαι τόσο εγωιστής σε όλη μου την καριέρα. Θα είμαι σπίτι για λίγο και θα ξεκουραστώ, γιατί πρέπει να είμαι με τα παιδιά μου».