Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση για κάθε περιοχή.

Χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου και από το μεσημέρι και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου, δείχνει για τη Δευτέρα η πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των νησιών του Αιγαίου και στα ορεινά-ημιορεινά της Κρήτης.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης καθώς και στα ορεινά των νησιών του Αιγαίου. Από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο,οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400μ.).

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια από -05 (μείον 5) έως 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και βαθμιαία σε ημιορεινές περιοχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και τη νύχτα θα χιονίσει και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου (ενδεικτικά 300-400μ.). Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες, από το μεσημέρι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου (περίπου 300-400μ.). Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και από το βράδυ έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το μεσημέρι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κρήτης (περίπου 600μ). Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και βαθμιαία κατά τόπους 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 10 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στις Σποράδες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι ισχυρά στις Σποράδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και τη νύχτα θα χιονίσει και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου (περίπου 300-400μ). Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τρίτη

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο, καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και θα κυμανθεί στα βόρεια από -06 (μείον 6) έως 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 12, στα ανατολικά ηπειρωτικά από - 03 (μείον 3) έως 10 και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

