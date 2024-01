Αθλητικά

Αυστραλιανό Open: Επική ανατροπή Σίννερ - Κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της χρονιάς

Ο Ιταλός τενίστας, ο οποίος είχε αποκλείσει τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του τουρνουά επικράτησε του Μεντβέντεφ και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο Γιαννίκ Σίνερ πέτυχε μία απίστευτη ανατροπή και κατέκτησε το Australian Open, που ολοκληρώθηκε στην Μελβούρνη. Ο 22χρονος Ιταλός τενίστας, βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ από τον Ρώσο αντίπαλο του, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ρώσος πρωταθλητής μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον νεαρό Ιταλό, προηγούμενος με 2-0 σετ, αλλά ο Σίνερ «είχε απάντηση» και πήρε το τρόπαιο, επικρατώντας με 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

Ο Σίνερ, ο οποίος απέκλεισε τον Σέρβο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό, έγινε, στα 22 του, ο τρίτος Ιταλός παίκτης που κατέκτησε ένα Grand Slam, το πρώτο εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, ενώ είναι ο πρώτος που το καταφέρνει στο Australian Open.

Ο Μεντβέντεφ ξαναέζησε τον... εφιάλτη του 2022, όταν είχε ηττήθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο 27χρονος Ρώσος «πλήρωσε» το... τρελό του δεκαπενθήμερο στην Αυστραλία, στην διάρκεια του οποίου, νίκησε τρεις αγώνες στα πέντε σετ. Αυτός, ήταν ο έκτος μεγάλος τελικός του, αλλά παραμένει προς το παρόν με έναν τίτλο Grand Slam, που κατέκτησε στο US Open το 2021, με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς.

Ο Σίνερ έφθασε στην κατάκτηση του τροπαίου, πετυχαίνοντας κάτι για πρώτη φορά στα χρονικά του συγκεκριμένου τουρνουά, δηλαδή ν' αποκλείσει τον «Νόλε» στον ημιτελικό.

Ωστόσο, στο Rod Laver Arena και για σχεδόν δύο σετ, μέχρι το 5-1 στο δεύτερο, το ματς ήταν μονόπλευρο, υπέρ του Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος, εκτέλεσε το σχέδιό του στην εντέλεια, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στον νεαρό Ιταλό, με «όπλα» το παιχνίδι ψηλά στον φιλέ και το εξαιρετικά αποτελεσματικό σερβίς.

Ωστόσο ο Σίνερ άρχισε να το... πιστεύει στο τέλος του δεύτερου σετ, όταν μείωσε την διαφορά από 5-1 σε 5-3. Σταδιακά απελευθερώθηκε και μαζί του το δυνατό κτύπημα του, τόσο με forehand, όσο και με backhand, για να επικρατήσει στην φυσική κατάσταση και στην αντοχή, επί του καταπονημένου Μεντβέντεφ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Ρώσος είχε παίξει σχεδόν έξι ώρες περισσότερες από τον νεαρό αντίπαλό του πριν από τον τελικό.

