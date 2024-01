Κοινωνία

Ανάβυσσος: Νεκρή γυναικα σε φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανάβυσσο από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Ανάβυσσο Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε φωτιά ο πρώτος όροφος και εξαπλώθηκε ταχύτατα.ενώ η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή έφερε πολλά εγκαύματα.

Στο συμβάν επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Βασ. Γεωργίου στην Ανάβυσσο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2024

Υπενθυμίζεται ότι αυτός ο θάνατος είναι ο τρίτος μέσα σε λίγες ώρες καθώς είχαν προηγηθεί ακόμη δύο περιστατικά στην Εύβοια και στο Περιστέρι.

