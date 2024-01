Κύπελλο Αγγλίας: Επεισόδια στις κερκίδες και... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επεισόδια προκάλεσαν οι οπαδοί κατα την διάρκεια του αγώνα. Το παιδί ενός παίκτη ήταν στις κερκίδες.

-

Διακόπηκε λόγω σοβαρών επεισοδίων το σημερινό ματς στο «Χόθορνς» μεταξύ της Γουέστ Μπρομ και της Γουλβς για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας. Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγο μετά αφού είχαν διπλασιάσει τα τέρματά τους οι φιλοξενούμενοι (0-2), ξέσπασαν επεισόδια στις κερκίδες, σε δύο διαφορετικά σημεία. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, κάποιοι οπαδοί της Γουλβς είχαν μπει σε χώρους που προορίζονταν για τους φιλάθλους των γηπεδούχων και οι πανηγυρισμοί τους προκάλεσαν τα επεισόδια.

Ο διαιτητής του ματς, Τόμας Μπράμαλ, αποφάσισε να διακόψει το παιχνίδι λόγω της αναταραχής και λίγα λεπτά μετά οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια, μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία, ενώ άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου, αλλά και αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν τα επεισόδια. Να σημειωθεί πως ο αμυντικός της Γουέστ Μπρομ, Κάιλ Μπάρτλεϊ, έσπευσε να πάρει το παιδί του από την κερκίδα, ανήσυχος για την έκταση των επεισοδίων.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.



The Wolves fans sing “let him die…”



Scenes English football hasn’t seen for many, many years. ?? pic.twitter.com/xluR6eIuuL