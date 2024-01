Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - Βουλιαγμένη: Συλλήψεις 3 ανηλίκων

Για ποιο λόγο συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και γιατί συνέλαβαν και τους γονείς τους.

Σε τρεις συλλήψεις ανήλικων προχώρησε η Αστυνομία την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής. Συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς της επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη 15χρονος βραδινές ώρες της 26-1-2024, ο οποίος από κοινού με έτερα άτομα επιτέθηκε σε έτερο 15χρονο.

Ο 15χρονος παθών βρισκόταν με φίλους του στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, όταν τον προσέγγισε η ανωτέρω ομάδα ατόμων με απειλητικές διαθέσεις.

Ο 15χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο, με την ομάδα ατόμων να τον καταδιώκουν και αφού έπεσε στο έδαφος, ο κατηγορούμενος του επιτέθηκε με γροθιές και λακτίσματα, απευθυνόμενος στο θύμα με υβριστικές εκφράσεις.

Ανωτέρω αστυνομικοί αναζήτησαν το δράστη και αφού τον ακινητοποίησαν, τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση και σωματική βλάβη.

Ακόμη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 26-1-2024, δύο 17χρονοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Ανωτέρω αστυνομικοί που περιπολούσαν στα νότια προάστια, έκριναν ύποπτη την κυκλοφορία του ανωτέρω οχήματος και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά την διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κατελήφθησαν να κατέχουν αναδιπλούμενο σουγιά και -7- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 12,5 γραμμ. κάνναβη, επιμελώς κρυμμένες εντός λούτρινης κούκλας και στο πορτμπαγκάζ.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ κατασχέθηκαν τα ανωτέρω και το εν λόγω αυτοκίνητο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανωτέρω για την παραμέληση της εποπτείας τους.

