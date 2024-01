Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα: “περίπλοκη” νίκη για τους Πειραιώτες

Τα εύκολα - δύσκολα έκαναν οι ερυθρόλευκοι όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα-δύσκολα στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, νίκησε όμως τους αξιόμαχους Ηπειρώτες με 3-1 και παραμένει κοντά στους πρωτοπόρους αισιοδοξώντας για καλύτερη συνέχεια με την ενσωμάτωση των μεταγραφών.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τη διαφορά τους στο -4 από την ΑΕΚ, ενώ ο «Άγιαξ της Ηπείρου» παρά τη φιλότιμη προσπάθειά του έφυγε με άδεια χέρια από το Φάληρο και παραμένει ουραγός, μαζί με την Κηφισιά.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με στόχο ένα γρήγορο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε καθώς οι παίκτες του ήταν άστοχοι στις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν. Η αρχή έγινε στο 2ο λεπτό, με τον Μασούρα να μπαίνει στην περιοχή μετά την κάθετη και να σουτάρει άστοχα, ενώ στο 19΄ ήταν ο ίδιος που βγήκε απέναντι στον Αθανασίου αλλά έκανε κάκιστο τελείωμα και αστόχησε.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Φορτούνης βρέθηκε απέναντι στην αντίπαλη εστία μετά το γύρισμα του Μασούρα αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι βάζοντας στο σουτ εξωτερικό φάλτσο. Στη μοναδική επικίνδυνη στιγμή του στα πρώτα 45 λεπτά ο ΠΑΣ Γιάννινα απείλησε στο 39ο, όταν ο Σόρια με σουτ εκτός περιοχής δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Πασχαλάκη, που αντέδρασε θεαματικά και ουσιαστικά εξουδετερώνοντας την απειλή σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα από εκτέλεση κόρνερ του Φορτούνη ο Ντόη πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα να αγγίξει τα δίχτυα αλλά από την εξωτερική πλευρά τους, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν τελικά και ο παίκτης που έμελλε να λύσει τον Γόρδιο δεσμό για την ομάδα του, διώχνοντας το άγχος από συμπαίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Με την ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΣ Γιάννινα να είναι αποτελεσματική ως εκείνη τη στιγμή και να μην επιτρέπει σημαντικά επικίνδυνες καταστάσεις πέριξ της περιοχής, ο Ντόη πήρε την μπάλα στα 40 μέτρα από την εστία, προχώρησε κι εκτέλεσε από μακριά τον Αθανασίου ανοίγοντας το σκορ στο 57΄.

Στο 59΄ ακυρώθηκε γκολ του Μασούρα για (οριακό) οφσάιντ του Ζέλσον Μάρτινς στο ξεκίνημα της φάσης, για να διπλασιάσει στο 65΄ ο Ναβάρο με πλασέ από ασίστ του Μασούρα, κι αφού η φάση ελέγχθηκε πάλι από το VAR, καθώς ο βοηθός είχε σηκώσει και πάλι τη σημαία για οφσάιντ.

Ο αγώνας είχε όμως κι άλλο δρόμο, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μειώνει στο 75΄ με πέναλτι του Κόντε για μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Τούτου (74΄), ο οποίος τα έβαλε μόνος με τέσσερις αμυντικούς και τους νίκησε, αναδεικνύοντας το μεγάλο πρόβλημα του φετινού Ολυμπιακού.

Η ομάδα του Γρηγορίου ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο αφήνοντας χώρους στον αντίπαλό της, με τον Αθανασίου να μπλοκάρει το σουτ του Ποντένσε στο 87΄ και τον Ναβάρο να στέκεται άτυχος στο 88΄, όταν το σουτ με το αριστερό από το ημικύκλιο, μετά από δικό του κλέψιμο, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Την ίδια κατάληξη είχε αρχικά και το σουτ του Γιόβετιτς στο 90΄+3 (είχε μπει στο 90΄ αντί του Ναβάρο) μετά τη (δεύτερη) ασίστ του Μασούρα, μόνο που αυτή τη φορά κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1, κρίνοντας οριστικά το νικητή

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Περράκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντόη - Σόρια, Ριένστρα, Ροσέρο, Καραχάλιος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Κίνι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε (73΄ Καρβάλιο), Α. Όρτα (61΄ Τσικίνιο), Μασούρας, Φορτούνης, Ζ. Μάρτινς (73΄ Ποντένσε), Ναβάρο (90΄ Γιόβετιτς)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασίου, Σόρια, Εραμούσπε, Μπακαδήμας, Κιάκος (82΄ Τσαούσης), Καραχάλιος, Λιάσος, Ριένστρα (82΄ Έφορντ), Ροσέρο (63΄ Τούτου), Τζίμας, Μπάλαν (63΄ Κόντε)

