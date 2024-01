Κοινωνία

Λεωφόρος Λιοσίων: Συνελήφθη άνδρας με “πειραγμένο” όπλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του όπλου. Για ποιο λόγο το υιοθετούν πολλοί κακοποιοί.

-

Στη σύλληψη ενός άνδρα μετανάστη πολίτη Βουλγαρίας ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ποινικές κατηγορίες και φέρεται να διατηρεί καλές σχέσεις με μέλη της συμμορίας «Lions», προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Ο λόγος για έναν 36χρονο ο οποίος συνελήφθη για οπλοκατοχή έπειτα από τυχαίο έλεγχο που του έγινε ενώ βρισκόταν έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Λιοσίων. Πιο συγκεκριμένα, στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι Tokarev καθώς και επτά σφαίρες.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η λαβή του όπλου ήταν τυλιγμένη με μονωτική ταινία. Και αυτό γιατί υποδηλώνει μία πρακτική η οποία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να τραβά το όπλο και να το πετά χωρίς να αφήνει πάνω του αποτυπώματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συλληφθείς είχε πριν από μερικούς μήνες συμπλακεί με αστυνομικούς στο Γκάζι και μάλιστα είχε προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης σε βάρος τους, καταγγέλλοντας ξυλοδαρμό. Παράλληλα ο 36χρονος φέρεται να διατηρεί καλές σχέσεις με μέλη της συμμορίας «Lions».

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της εν λόγω εγκληματικής ομάδας είχαν εμπλακεί στη δολοφονία ενός 39χρονου υδραυλικού στη Νέα Ιωνία. Τα μέλη της συμμορίας, έχουν απασχολήσει για διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορία και παροχή προστασίας καταστημάτων, κυρίως σε Σεπόλια και Γκάζι, ενώ είχαν επεκταθεί και στη Ζάκυνθο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν αργότερα

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Μέλη του Ισλαμικού Κράτους οι συλληφθέντες

Αργία Τριών Ιεραρχών - Φροντιστήρια: Τι θα ισχύσει φέτος