Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εξωφρενικό πρόστιμο στον Μάρκους Ράσφορντ

Για ποιον λόγο η ομάδα της Premier League τιμώρησε τον Άγγλο διεθνή.

Θέμα με τον Μάρκους Ράσφορντ προέκυψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αγγλος σταρ απουσίασε από το χθεσινό αγώνα του τέταρτου γύρου του κυπέλλου Αγγλίας εναντίον της Νιούπορτ Κάουντι με τον Ερικ τεν Χαγκ να δηλώνει πως το θέμα είναι «εσωτερικό ζήτημα», αφού ο σύλλογος της Premier League διέρρευσε ότι ο διεθνής επιθετικός δεν ήταν αρκετά καλά για να είναι στην ομάδα, ανακοινώνοντας πως έμεινε στο Κάρινγκτον για να προπονείται καθώς αναρρώνει από ίωση.

Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ της εφημερίδας «SUΝ o Ράσφορντ δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας και ο λόγος της απουσίας του από το ματς κυπέλλου ήταν η παραβίαση του εσωτερικού κανονισμού, καθώς απουσίασε από την προπόνηση της περασμένης Παρασκευής, διασκεδάζοντας έως τις πρώτες πρωϊνές ώρες σε νυχτερινό κέντρο του Μάντσεστερ!

Μάλιστα η διοίκηση της Γιουνάιτεντ τον έχει ήδη τιμωρήσει με πρόστιμο 700 χιλιάδων ευρώ για τη συμπεριφορά του αυτή, που προκάλεσε την οργή του Τεν Χαγκ.

