Καταλήψεις - Σύνοδος Πρυτάνεων: Εξετάσεις εξ αποστάσεως για να μην χαθεί το εξάμηνο

Τι αποφάσισε για τις παραδόσεις μαθημάτων που δεν έχουν γίνει, αλλά και για τις εξετάσεις, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, σε έκτακτη συνεδρίαση της.

Σε ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων αναφέρονται τα εξής:

"Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων με θέμα ''Διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Πανεπιστήμια'' με τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Συζητήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για υλοποίηση του διδακτικού εξαμήνου και την εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη διενέργεια των εξετάσεων. Προτεραιότητα για τη Σύνοδο των Πρυτάνεων αποτελεί η ομαλή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών με την αξιοποίηση και των εξ αποστάσεως μεθόδων, εφόσον αυτές απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό τα ΑΕΙ με αποφάσεις των Συγκλήτων τους θα καθορίσουν τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα και το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο.

Οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών ΑΕΙ υπηρετούν με αίσθημα ευθύνης τα πανεπιστήμια σε όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ελληνικής κοινωνίας. Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στοχοποίηση των πρυτανικών αρχών, με αποκορύφωση την εισαγγελική παρέμβαση.

Η Σύνοδος επαναδιατύπωσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου Πανεπιστημίου".

