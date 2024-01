Κοινωνία

ΑΠΘ: “Τέλος” η κατάληψη στη Νομική

"Άμεση" ήταν η αντίδραση των καταληψιών στις αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων, με τις οποίες, εκτός των άλλων, "σπάνε" και οι καταλήψεις σε ΑΕΙ.

-

Έληξε η κατάληψη στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς η Γενική Συνέλευση του τμήματος το αποφάσισε, μετά τη Σύνοδο των Πρυτάνεων που αποφασίστηκε η διεξαγωγή της εξεταστικής εξ αποστάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα υπήρξε εισαγγελική έρευνα για τις καταλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ερευνώνται μία σειρά από αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Υπό το φως καταγγελιών φοιτητών για ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής, έδωσε εντολή να διεξαχθεί επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, με διπλή στόχευση: αφενός κατά όσων συμμετέχουν στις καταλήψεις και αφετέρου κατά των πρυτανικών αρχών και των αρμόδιων οργάνων όσον αφορά τις ενέργειές τους για την αποτροπή των καταλήψεων στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Τα αδικήματα που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας είναι - κατά περίπτωση - τα εξής: διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας (κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία), παράνομη βια (κατά συρροή και κατά συναυτουργία), επικίνδυνη σωματική βλάβη (κατά συρροή και κατά συναυτουργία) και παράβαση καθήκοντος.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Αστυνομία.

