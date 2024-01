Κοινωνία

Κακοκαιρία “Avgi”: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού. Πότε θα «δει» χιόνια η Αττική.

Το έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 27-01-2024/1100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Υψηλές πιέσεις στα βορειοδυτικά Βαλκάνια συνδυάζονται με χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο και προκαλούν θυελλώδεις άνεμους, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο διήμερο, τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα νότια τμήματα της χώρας και χιονοπτώσεις από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Το σύστημα της εν λόγω κακοκαιρίας έχει λάβει την ονομασία «AVGI» από την ομάδα της EUMETNET για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Θεσσαλία - Σποράδες: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως της Μαγνησίας (ενδεικτικά 200-300m). Οι χιονοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές και βαθμιαία τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

β) Ανατολική Στερεά: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά κατά τόπους και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας (ενδεικτικά 200-300m). Οι χιονοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές κυρίως στη Βοιωτία ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

γ) Εύβοια: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Οι χιονοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

δ) Αττική: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο αρχικά στα βόρεια (ενδεικτικά 300-400m) ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Εξασθένηση από τη νύχτα.

ε) Βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Οι χιονοπτώσεις τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι πυκνές ενώ από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

στ) Κρήτη: Σήμερα Τρίτη (30-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές ενώ από τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Εξασθένηση από το βράδυ της Τετάρτης (31-01-24).

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

