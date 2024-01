Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Άλλαζε λάστιχο, τον παρέσυρε φορτηγό και τον σκότωσε

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για έναν άνδρα τον οποίο παρέσυρε ένα φορτηγό την ώρα που άλλαζε λάστιχο.

Μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Ένας 59χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοιραία παράσυρση σημειώθηκε γύρω στις 02:30. Ο 59χρονος εκινείτο με το αυτοκίνητό του στην Εγνατία Οδό και είχε σταματήσει ανάμεσα στον κόμβο του Προφήτη και τον κόμβο του Βαγιοχωρίου προκειμένου να αλλάξει λάστιχο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διερχόμενο φορτηγό παρέσυρε τον 59χρονο με συνέπεια να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

