Κακοκαιρία “Avgi” – Απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται την Τετάρτη

Οι ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα στους κάβους τα πλοία σε πολλά λιμάνια.

Οι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 9 και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, κρατούν δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια της χώρας.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Αρκίτσα-Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνου, Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου, Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

