Οικονομία

Κακοκαιρία “Avgi” - Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια παραμένουν δεμένα τα πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ παραμένει την Τετάρτη το απαγορευτικό απόπλου από μεγάλα λιμάνια. Ποιες πορθμειακές γραμμές είναι κλειστές. Που εκτελούνται δρομολόγια μόνο με κλειστού τύπου πλοία.

-

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω της κακοκαιρίας «Avgi» και των θυελλωδών βόρειων ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο, οι οποίοι κατα τόπους σύμφωνα με την ΕΜΥ φτάνουν τα 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνου, και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με πλοία ανοιχτού τύπου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία, για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”΄- Νούσιας: Η “Μάγισσα”, η σκηνή που κράτησε 10 ώρες και η εφηβεία (βίντεο)

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Τροχαίο - Μεξικό: Δεκάδες νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)