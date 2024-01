Κοινωνία

Κακοκαιρία “Avgi” - Φυλή: Εγκλωβίστηκε αυτοκίνητο με τρεις επιβάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη επιχείρηση των Αρχών για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τον ορεινό όγκο, μετά από την ομάδα των οδηγών που ήθελαν να φτάσουν στην κορυφή της Πάρνηθας.

-

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από ενημέρωση πως ένα όχημα εγκλωβίστηκε στην Πάρνηθα.

Όπως φαίνεται το όχημα παρά την απαγόρευση λόγω της κακοκαιρίας "Avgi", πέρασε το μπλόκο των αστυνομικών και έφτασε κοντά στη Μονή Κλειστών όπου και εγκλωβίστηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο αυτοκίνητο βρίσκονται τρεις επιβάτες που επικοινώνησαν με τις αρχές και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ γίνεται προσπάθεια προσέγγισής τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκε ολονύχτια επιχείρηση απεγκλωβισμού 15 οχημάτων και ατόμων που ακινητιποιήθηκαν λόγω του παγετού, στο σημείο μεταξύ του τελεφερίκ και του καζίνο της Πάρνηθας.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”΄- Νούσιας: Η “Μάγισσα”, η σκηνή που κράτησε 10 ώρες και η εφηβεία (βίντεο)

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Κακοκαιρία “Avgi” - Ναύπλιο: πλοίο έπεσε πάνω σε σκάφη (εικόνες)