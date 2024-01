Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Επικρατείας για τα σενάρια περί “ηγεσίας” της “δεξιάς συνιστώσας της ΝΔ”, την ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, τις κυβερνητικές παροχές στους αγρότες και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η διεύρυνση είναι διαρκής και προς πολλές πλευρές» είπε το πρωί της Τετάρτης ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας την προσχώρηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου στην Νέα Δημοκρατία.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών, ο Υπουργός Επικρατείας είπε ότι «υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα με τους αγρότες και η Κυβέρνηση τα εξετάζει όλα. Η ταχύτητα με την οποία κινείται ο ΕΛΓΑ είναι άνευ προηγούμενου, έχουν πάρει όλες τις προκαταβολές οι αγρότες και τους ενισχύουμε με επιπλέον ποσό, όσο μας επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος».

Αναφορικά με την διάταξη για να μην κόβεται το αγροτικό ρεύμα λόγω οφειλών, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «υπήρχε συνεννόηση να μην κόβεται το ρεύμα σε αγρότες, προφανώς εκ διοικητικών λαθών έγιναν τέτοιες ενέργειες, γι’ αυτό ήρθε η ρύθμιση του κ. Σκυλακάκη, ώστε να μην υπάρχουν ανάλογα φαινόμενα».

«Οι αγρότες πρέπει να ξέρουν ότι η Κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο και κάθε δημοσιονομική δυνατότητα. Εγώ έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους παραγωγούς μας. Θα δείτε ότι είναι άνθρωποι που αναγνωρίζουν την μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης. Το ζήτημα της φορολογίας του πετρελαίου είναι ένα από τα πολλά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε με τους αγρότες, αλλά δεν μπορεί να είναι το κεντρικό θέμα», τόνισε ο κ. Βορίδης.

Για το θέμα της ακρίβειας, ο Υπουργός Επικρατείας επεσήμανε ότι «Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, αλλά η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της οφείλει να γίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ή θέλω ο κόσμος να αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Σε ένα σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα όπως η ακρίβεια, δεν έχουμε ένα κουμπί να το πατήσουμε για να υπάρξει λύση».

«Η μόνη εναλλακτική πρόταση που έχουμε ακούσει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Τα μέτρα της Κυβέρνησης κατά της ακρίβειας δεν μπορεί να λέμε ότι δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα, φέρνουν μερικό αποτέλεσμα. Σε κάποια προϊόντα αυξάνονται οι τιμές, σε κάποια μένουν σταθερές οι τιμές, σε άλλα που είναι στα «Καλάθια» και στην «Μόνιμη μείωση τιμής 5%» που μειώνονται οι τιμές. Χρειαζόμαστε την συνεργασία με τους καταναλωτές, να πηγαίνουν να αγοράζουν τα προϊόντα με την χαμηλότερη τιμή και εκ της πείρας μου σας λέω ότι μόλις οι εταιρείες δουν να μειώνονται οι πωλήσεις τους, αυτομάτως μέσα σε μια εβδομάδα θα ρίξουν τις τιμές τους. Οι καταναλωτές δεν είναι αδύναμοι αν αναπτύξουν καταναλωτικές συμπεριφορές. Αν μετακινηθούν σε φθηνότερα προϊόντα. Έλεγχοι γίνονται και είναι εντατικοί περισσότερο από κάθε άλλη φορά», επεσήμανε ο Μάκης Βορίδης.

Αναφορικά με την προωθούμενη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, κληθείς να σχολιάσει τις θέσεις της Εκκλησίας που εγείρουν αντιδράσεις στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ο Μάκης Βορίδης είπε «Νομίζω ότι η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχει πάρει θέση για τις θέσεις της Εκκλησίας. Είπε ότι είναι σεβαστές. Είναι περίπου αναμενόμενες, θα πω εγώ. Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το θέμα από μια θεολογική σκοπιά».

Ξεκαθάρισε ότι «εγώ έχω προσδιορίσει την θέση μου, δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην διαδικασία στην Βουλή», ενώ ερωτηθείς για τα σενάρια που τον φέρουν ως «ηγέτη της δεξιάς συνιστώσας στην ΝΔ», ο Μάκης Βορίδης μειδιώντας σχολίασε ότι «δεν ήξερα ότι έχουμε δεξιά συνιστώσα. Έχουμε το προνόμιο ο πρωθυπουργός μας είναι συμπεριληπτικός και το κομμάτι της δεξιάς συνιστώσας να το έχει υπερκαλύψει με μια σειρά πολιτικών όπως πχ. στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αποτελεί και ένα παράδειγμα για την Ευρώπη, γιατί υπηρετώντας με συνέπεια την δεξιά ατζέντα, έχει ανοίξει την βεντάλια και αντιμετωπίζει και όλα τα άλλα θέματα».

Όπως συμπλήρωσε, «δεν έχω κάνει καμία συμφωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν κάνεις συμφωνίες για θέματα Κυβέρνησης, από το Σύνταγμα ο Πρωθυπουργός αποφασίζει για την Κυβέρνηση. Κανενός είδους πίεση δεν έχει ασκηθεί σε οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα» και συμπλήρωσε ότι «το πολιτικό ζήτημα, που έχει οριζόντια χαρακτηριστικά, δεν έχει αποτελέσει ένα σημείο τριβής και διαιρέσεως στην Νέα Δημοκρατία. Όλα επηρεάζουν τους εκλογείς, όλα είναι στην συνεκτίμηση. Στο τέλος της ημέρας όταν πάμε στις ευρωεκλογές, τα ερωτήματα θα είναι ξεκάθαρα για το ποιους θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν».

Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι «ταυτοτικό ζήτημα για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει κανένα».

