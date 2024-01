Πολιτική

Μητσοτάκης για αγρότες: Αύξηση στην αρωγή και βοήθεια για τον εξοπλισμό

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία αγρότες.

Την αύξηση έως το ύψος των 10 χιλιάδων ευρώ στην πρώτη αποζημίωση στους πληγέντες αγρότες, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις αποζημιώσεις, είπε ότι οι αγρότες πήραν την πρώτη βοήθεια ύψους 2 χιλιάδων ευρώ για τις ζημιές και τώρα κάνουν αιτήσεις για τον πυρήνα της αποζημίωσης. Η συγκεκριμένη βοήθεια θα αυξηθεί από 5 έως 10 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το ύψος των ζημιών στον εξοπλισμό προκειμένου να μπορούν οι αγρότες να ετοιμαστούν για την νέα περίοδο, μέχρι να βγουν οι συνολικές αποζημιώσεις και για τα προϊόντα που καταστράφηκαν.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που ανακοίνωσε ότι σήμερα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την πρόσθετη αποζημίωση.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην οικονομία είπε ότι «Η στήριξη εισοδήματος αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και η δέσμευση μου είναι να φτάσει τα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας». Επισήμανε ότι μέσα από την ανάπτυξη της Οικονομίας θα γεφυρωθεί η διαφορά μεταξύ εισοδήματος και ακρίβειας, ενώ ανέφερε ότι υπάρχει μια Ελλάδα που ευημερεί και μια άλλη που τα βγάζει δύσκολα πέρα «και εκεί πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας».

Η συμφωνία είναι απόδειξη ότι οι ΗΠΑ μας βλέπουν ως παράγοντα σταθερότητας

Μιλώντας για την προμήθεια των αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ είπε ότι έχει εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος για την αγορά μιας μοίρας αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι μπορούμε να αγοράσουμε μέχρι 40 F-35, τα οποία μπορούμε να τα αποκτήσουμε σταδιακά.

Για την επιστολή Μπλίνκεν είπε ότι αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του στρατηγικού βάθους και αυτοτέλειας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα των F-35 και έχουμε ποιοτικό πλεονέκτημα στην Πολεμική Αεροπορία, αλλά και εξασφαλίσαμε συνεισφορά με δωρεάν υλικό για ενίσχυση των ΕΔ» είπε ο πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή είναι η απόδειξη του τρόπου με τον οποίου μας βλέπουν οι ΗΠΑ ως παράγοντα σταθερότητας, ανέφερε ότι θα πάρουμε επίσης δωρεάν μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και 4 φρεγάτες LCS που με παρεμβάσεις μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. «Ό,τι παίρνουμε δωρεάν καλύπτει δαπάνες που θα έπρεπε να κάνουμε. Στόχος είναι να διατηρήσουμε το ποιοτικό αποτρεπτικό πλεονέκτημα και στην Πολεμική Αεροπορία το εξασφαλίσαμε» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην προμήθεια των F-16 από την Τουρκία είπε ότι η πάγια θέση μας είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ τι όπλα θα πουλήσουν, αλλά το αυτονόητο είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχων.

«Το πως θα τηρηθεί αυτό αφορά τις σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ, αλλά και το Κογκρέσο. Οι σχέσεις της χώρας μας με το Κογκρέσο είναι πολύ στενές. Η Τουρκία δεν πήρε τα F-35 ενώ ήταν στο πρόγραμμα γιατί προμηθεύτηκε τους S-400. Εάν οι ΗΠΑ κρίνουν ότι πρέπει να διακόψουν μια προμήθεια μπορούν να το κάνουν» είπε ο πρωθυπουργός.

Σημαντικά βήματα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση

Προσέθεσε ότι έγιναν σημαντικά βήματα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση με την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών, και πως μπήκαμε σε πορεία εξομάλυνσης με την Τουρκία, ενώ για όσα είπε πρόσφατα ο κ. Ερντογάν, τόνισε ότι «όποιος πιστεύει ότι η προσέγγιση θα προχωρήσει χωρίς αναταράξεις, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι η συνεργασία με την Τουρκία έχει προχωρήσει και στο μεταναστευτικό και σε άλλα επίπεδα, σημείωσε ότι θα επισκεφθεί τη γειτονική χώρα στο άμεσο μέλλον, ενώ επισήμανε ότι υποχρέωση της χώρας μας είναι να εξοπλίζεται η χώρα και να διατηρεί ένα ποιοτικό πλεονέκτημα, αλλά αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε από το γενικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είπε επίσης για τη συζήτηση που άνοιξε για την επόμενη γενιά των φρεγατών, ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει προγράμματα συμπαραγωγής, από την ώρα «που ανατάξαμε τα ναυπηγεία» ενώ αναφερόμενος στο κόστος των F-35 είπε ότι χρειάζεται υπομονή γιατί δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα αεροπλάνα αλλά και τα οπλικά τους συστήματα που δεν θα απαξιώνονται στο πέρασμα του χρόνου. Μιλώντας για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του σε σχέση με αυτή του κ. Ερντογάν είπε ότι πρέπει να δούμε που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα.

«Επιβραβεύθηκε η Ελλάδα για την εξωτερική της πολιτική, έχουμε απτό όφελος από αυτή την πολιτική που εκδηλώνεται από πρόσβαση σε οπλικά συστήματα πολύ προχωρημένα και δωρεάν υλικό από τις ΗΠΑ και αυτό δεν θα γινόταν αν είχαμε άλλη πολιτική».

Προσέθεσε ότι η διαφύλαξη του καλού κλίματος μεταξύ των δυο χωρών είναι και προϋπόθεση για να συζητήσουμε περαιτέρω με Τουρκία, σημειώνοντας ότι έχουν αποκατασταθεί περισσότεροι δίαυλοι εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα.

«Η Ελλάδα προσδιόρισε με σαφήνεια ποια είναι τα όρια της και στο πεδίο όπως έγινε το 2020. Η εξωτερική πολιτική που ακολουθήσαμε ήταν θετική» είπε ο πρωθυπουργός.

Θα είναι αμείλικτο το κράτος σε φαινόμενα κερδοσκοπίας

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν δίκιο για την καθυστέρηση της κατάθεσης της τροπολογίας να μην κόβεται το ρεύμα στους πλημμυρόπληκτους αγρότες, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, και επιφυλάχθηκε να πει αναλυτικά τις παρεμβάσεις για τους αγρότες. Είπε ακόμη ότι συνολικά οι αποζημιώσεις ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ κατά τη θητεία της κυβέρνησής του και από αυτά μόνο τα 500 εκατομμύρια ήταν εισφορές των αγροτών ενώ τα άλλα 500 ήταν από τον προϋπολογισμό, επειδή η οικονομία πάει καλά.

«Η κυβέρνηση κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλες στο παρελθόν» είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στην ακρίβεια είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε θύματα των εμπόρων που πουλάνε ελληνικά προϊόντα με ξένες πρώτες ύλες.

«Θα είναι αμείλικτο το κράτος σε φαινόμενα κερδοσκοπίας» προσέθεσε λέγοντας ότι υπήρξε έξαρση εισαγόμενης ακρίβειας και κάποιοι εδώ βρήκαν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Προειδοποίησε ότι θα είναι «πάρα πολύ σκληρή η απάντηση του κράτους» και παρέπεμψε στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια θα ψηφιστεί πριν το τέλος του Φεβρουαρίου

Για τα Πανεπιστήμια ο κ. Μητσοτάκης είπε είναι προτεραιότητα η στήριξη του δημόσιου πανεπιστήμιου που -όπως είπε- είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ ότι πριν 4 χρόνια. Χαρακτήρισε «παράνομη πράξη» τις καταλήψεις λέγοντας ότι η κατάληψη δεν μπορεί να είναι κατ' έθιμο ανεκτή και δεν καθρεφτίζει την πραγματική θέληση των φοιτητών. Είπε ακόμη ότι όραμά του είναι να γίνει η Ελλάδα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, ενώ τάχθηκε υπέρ της εξ αποστάσεως διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω των καταλήψεων.

«Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί πριν το τέλος του Φεβρουαρίου. Θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με τα δημόσια πανεπιστήμια» είπε ο πρωθυπουργός.

Τέλος αναφέρθηκε στην ένταξη της κ. Χριστοφιλοπούλου στη ΝΔ και είπε ότι ο ίδιος όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος είχε δεσμευτεί ότι θα διευρύνει τη ΝΔ και θα την ξανακάνει κόμμα εξουσίας.

«Το πετύχαμε αυτό δυο φορές» είπε ενώ προσέθεσε ότι δεν θα επιτρέψει να εισχωρήσει η αλαζονεία στο κόμμα, εξαιτίας της ισχύος της ΝΔ σε σχέση με τα άλλα κόμματα.

